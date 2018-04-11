扁桃体不是想切就能切 特定条件下才可切除

春季昼夜温差较大，忽冷忽热的天气让不少人的扁桃体开始发炎。有人认为，如果扁桃体总发炎话切除就可以了。那么，事实真的是这样吗？扁桃体到底有哪些用途？哪些情况下才能切除扁桃体呢？

想要了解扁桃体能否随意切除，就需要先了解一下什么是扁桃体。据《金陵晚报》报道，扁桃体学名应是腭扁桃体，是咽部最大的淋巴组织，也是个重要的免疫器官，对儿童来说尤其如此。海南省海口市人民医院耳鼻喉科主任医师孟光在接受《海南日报》采访时表示，扁桃体是上呼吸道感染的第一道防御门户，可抵御侵入机体的各种致病微生物，起到一定的抗病作用。当人体受到细菌、病毒感染时，在咽部的扁桃体要首先“出兵”抵抗感染。

然而扁桃体并非对身体全都是积极意义，据《金陵晚报》报道，如果扁桃体总是发炎，就会形成“病灶”。《海南日报》补充道，扁桃体表面有很多细小而较深的凹陷，医学上称为“扁桃体隐窝”，容易让病原菌隐匿其中，一旦身体抵抗力低下时，炎症就会卷土重来，此时扁桃体就对身体无益了。所以，在某些情况下，医生才会建议患者切除扁桃体。

那么，在哪些情况下可以切除扁桃体呢？广东省东莞市第八人民医院小儿耳鼻喉副主任医师苌江在接受《中国妇女报》采访时介绍，美国耳鼻喉和头颈外科协会2011年指南提出，在以下情况下需要考虑切除扁桃体：1.扁桃体炎一年内发作7次以上，两年内每年发作5次或三年内每年发作3次以上；2.扁桃体肿大引起上呼吸道阻塞并出现睡眠呼吸暂停；3.扁桃体周围脓肿且保守治疗无效；4.扁桃体慢性带菌成为病灶反复引起多种感染；5.双侧扁桃体大小差别悬殊（需要筛查恶性病可能）。

值得一提的是，儿童切除扁桃体要格外注意。据《海南日报》报道，儿童扁桃体肥大是正常生理现象，如果肥大但未影响呼吸和吞咽，没有产生较重的临床表现，不应摘除。《中国妇女报》补充道，扁桃体切除对小孩健康有风险，因为扁桃体是抵抗细菌的强力盾牌，把扁桃体切除了也就等于把这层保护屏障也打碎了。总之，儿童切除扁桃体，需要医生结合孩子的病史和检查结果做出谨慎选择。（朱末）

本文由中国人民解放军总医院第一附属（304）医院八一大楼门诊部主任彭国球进行科学性把关，专家主要研究领域为健康养生类、临床医学类 、心理医学类。