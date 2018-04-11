专家：帕金森病发病呈年轻化趋势 应关爱病人心理健康

4月11日是世界帕金森病日。专家指出，目前，帕金森疾病发病呈现年轻化趋势，有些年轻患者因为患上此种疾病，产生忧郁情绪。专家建议，除了用药物和手术治疗帕金森患者，还应积极引导帕金森病人，帮助其走出“情绪低谷”。

湖南省脑科医院神经外科大科主任黄红星介绍，帕金森病是常见的中枢神经系统变性疾病之一，主要运动症状有静止性震颤、肌肉僵直、运动迟缓和平衡障碍。帕金森病目前的治疗方法主要包括药物治疗、手术治疗、心理治疗、康复治疗和护理治疗。

黄红星告诉记者，帕金森患者会出现一些非运动症状，患者常感到莫名的恐惧、紧张和不安，变得经常哀伤、忧郁。因此对帕金森病患者的关爱不仅要在日常生活上，也应该关爱他们的精神和心理健康，从心灵上给予他们呵护。帕金森病人在积极配合医生治疗的同时，也要保持乐观情绪，保证充足睡眠，科学进行运动，培养一些个人爱好。

湖南省脑科医院党委副书记周奇介绍，近年来，湖南省脑科医院牵头成立了湖南省帕金森防治关爱协会，为帕金森病人搭建沟通交流平台，分享帕金森病防治的知识，密切病友与医护人员、社会的关系，帮助其更好地回归家庭、回归社会。（记者帅才）