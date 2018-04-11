市场需求相对稳定 国产大豆价格涨幅有限

2017年，全国种植业结构进一步调整，非优势产区玉米生产合理调减，同时，有关部门继续开展轮作试点，调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加补贴机制，并完善生产者补贴制度，鼓励种植大豆。2016年玉米价格的下跌也促使部分种植者下一个生产年度选择种植大豆。在政策引导和市场因素共同作用下，黑龙江省2017年大豆种植面积较2016年大幅增长了约25%，达到5872.26万亩。因农业气象条件利好大豆生产，黑龙江大豆品质好于上年，预计大豆总产超过700万吨，约占国内大豆总产半数。

由于国产大豆在油用方面依然没有价格优势，主要依靠食品加工消费。国内大豆食用消费相对稳定，2017年新季国产大豆供给大幅增加对大豆价格形成较大下行压力。2017年新豆上市前大豆市场价格总体比较平稳，涨幅微弱。10月中下旬开始，黑龙江新季大豆陆续上市，村屯大豆毛粮开秤价低于上年0.10元/kg，均价3.39元/公斤，未体现出优质优价。当月，黑龙江油用大豆均价3.54元/公斤，环比下降5.35%，食用大豆均价3.92元/公斤，环比下降3.45%。随着黑龙江省内各地的中储粮直属库陆续挂牌收购，国标三等大豆收购价3800元/吨，大豆市场获得短期提振，价格止跌企稳。后因国产大豆下游需求不旺，部分国储库仓容已满停收，黑龙江大豆购销清淡，新豆价格稳中有降。

2018年初黑龙江大豆价格继续小幅走低。黑龙江部分粮库的13%水分大豆收购价一度下调至3520元/吨。春节之后，大豆市场购销逐渐复苏，中储粮直属库以及分库国标三等大豆收购价格普遍上调至3600元/吨，小幅提振黑龙江大豆价格。3月23日，黑龙江省粮食局发布《关于做好黑龙江省玉米深加工饲料加工及大豆加工企业收购加工2017年省内新产玉米及大豆补贴工作的通知》（黑粮规〔2018〕1号），对纳入补贴范围企业在2018年3月23日至2018年4月30日期间收购入库，并于6月30日前加工的2017年省内新产大豆（标准水分）给予每吨300元补贴。补贴对象为具备年处理大豆能力5000吨以上食品及副食酿造大豆加工企业。预计在大豆加工企业补充库存以及中储粮大豆轮换收购的支撑下，黑龙江大豆价格将呈整体稳中有升走势。但是，据国家粮食局统计，截至2018年3月25日，黑龙江等7个主产区累计收购大豆370万吨，同比增加178万吨。据估算此收购量仅占总产的1/4左右。国内市场需求相对稳定，国内市场仍然需要一定时间来消化国产大豆增量，国产豆价格涨幅十分有限。

2017年秋收以来，黑龙江大豆毛粮收购价格保持稳中偏弱走势，随着其后玉米收购价格的走高，大豆与玉米的种植收益差距再度增加。农户调查结果显示，即便玉米出售时间较早，没有赶上玉米收购价上涨，种植玉米的亩均收益仍较种植大豆高80元以上。预计2018年黑龙江农民种植玉米的积极性高于种植大豆。建议相关管理部门综合运用玉米、大豆生产者补贴和轮作休耕补助政策，引导农民和各类新型经营主体合理规划种植意向，避免盲目改种玉米。特别需要注意的是，非优势区切勿因目前玉米收益相对较高而盲目跟风改种玉米。大规模跟风种植玉米，必将造成下一生产年度玉米供给增加，通常供给增加会引起价格下降。即使未对全国市场供需形成显著影响，从农产品以质论价角度来说，非优势区产出的玉米质量上不具备竞争力，售价也会低于市场平均价格。

近年，国产大豆面临着日益增加的竞争。除巴西、美国等美洲传统大豆主产区外，俄罗斯、加拿大的大豆种植规模、出口量也逐渐增加。面对国际大豆竞争，除积极促进大豆购销外，黑龙江作为我国大豆主产区发展大豆产业还需综合施策。一是打造优质大豆产品品牌，促进国产食用豆形成独立价格的区间，充分实现优质优价；二是逐步增加轮作补贴覆盖面积，促进科学轮作，保护优质耕地资源，同时促进优质大豆品种选育推广，保障优质大豆稳定供给；三是加大支持研发食用大豆相关产品技术，激励技术走出实验室投入工业化应用，拓展大豆利用领域，形成产销良性循环。（农业农村部大豆全产业链市场分析预警团队殷瑞锋张振杜宇）