批发市场鸡蛋价格略有上涨

据农业农村部监测，2018年第13周（2018年3月26日~4月1日，下同）“农产品批发价格200指数”为104.64（以2015年为100），比前一周降1.14个点；“‘菜篮子’产品批发价格200指数”为105.10（以2015年为100），比前一周降1.35个点。重点监测的50家批发市场60个品种交易总量为55.71万吨，比前一周增4.6%。

猪肉价格小幅下跌，鸡蛋价格略有上涨。猪肉周均价每公斤17.16元，环比跌1.8%，为连续第5周下跌，同比低22.0%；牛肉每公斤56.56元，环比涨0.1%，同比高5.9%；羊肉每公斤54.71元，环比跌0.3%，同比高17.9%；白条鸡每公斤14.99元，环比涨0.1%，同比高9.6%；鸡蛋每公斤7.42元，环比涨0.7%，同比高29.5%。市场反映本周蛋价虽然止跌，但是销售量仍未明显回升，周内蛋价呈冲高回落走势，市场人士提醒养殖场户应重点关注市场销售情况，合理制订产销计划。重点监测的以上5种畜产品周交易量（50家重点批发市场交易量合计，下同）1.98万吨，环比增6.5%。

水产品价格涨跌互现。大黄花鱼、鲤鱼和草鱼周均价每公斤分别为42.53元、12.45元和14.88元，环比分别涨0.7%、0.6%和0.5%；花鲢鱼、鲫鱼、白鲢鱼和大带鱼每公斤分别为13.38元、15.33元、6.71元和35.00元，分别跌1.3%、0.8%、0.4%和0.1%。7种水产品周交易量1.06万吨，环比减5.4%。

蔬菜均价小幅下跌。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤3.88元，环比跌2.8%，同比低0.5%。分品种看，23种蔬菜价格下跌，5种上涨，其中，西葫芦和韭菜跌幅较大，环比分别跌12.6%和10.2%，其余品种跌幅在7%以内；青椒、大白菜、西红柿、菜花和生姜分别涨3.6%、2.8%、2.6%、2.5%和0.2%。28种蔬菜周交易量44.36万吨，环比增4.0%。

水果均价持平略涨。重点监测的7种水果周均价每公斤5.46元，环比涨0.2%，同比高8.5%。分品种看，菠萝、富士苹果和香蕉周均价环比分别跌1.0%、0.9%和0.6%；巨峰葡萄和西瓜环比分别涨2.6%和2.2%。7种水果周交易量8.27万吨，环比增13.4%。