集贸市场肉类产品价格普遍下降

据对全国500个县集贸市场的定点监测，3月份第4周（采集日为3月28日）生猪产品、禽类产品、牛羊肉价格下降，玉米价格上涨。

生猪价格。全国活猪平均价格11.2元/公斤，比前一周下降3.3%，与去年同期相比（以下简称同比）下降31.9%。30个监测省份活猪价格均下降。西北地区活猪平均价格较高，为12.66元/公斤；东北地区较低，为9.73元/公斤。全国猪肉平均价格21.71元/公斤，比前一周下降2.6%，同比下降19.7%。上海猪肉价格上涨，其余省份下降。西南地区猪肉平均价格较高，为23.4元/公斤；东北地区较低，为17.88元/公斤。全国仔猪平均价格26.68元/公斤，比前一周下降2.3%，同比下降38.7%。北京、内蒙古、吉林仔猪价格上涨，其余省份下降。

鸡蛋价格。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格7.34元/公斤，比前一周下降1.5%，同比上涨28.3%。全国活鸡平均价格18.45元/公斤，比前一周下降1.2%，同比上涨14.0%；白条鸡平均价格18.79元/公斤，比前一周下降0.7%，同比上涨9.4%。商品代蛋雏鸡平均价格3.32元/只，与前一周持平，同比上涨10.7%；商品代肉雏鸡平均价格3.06元/只，比前一周下降0.6%，同比上涨27.0%。

牛羊肉价格。全国牛肉平均价格64.43元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上涨3.1%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格58.5元/公斤，比前一周下降0.1%；上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格73.88元/公斤，比前一周下降0.3%。全国羊肉平均价格61.27元/公斤，比前一周下降0.3%，同比上涨12.0%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格59.7元/公斤，比前一周下降0.1%；上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格65.89元/公斤，比前一周下降1.0%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.07元/公斤，比前一周上涨0.5%，同比上涨13.1%。主产区东北三省玉米平均价格为1.8元/公斤，与前一周持平；主销区广东省玉米价格2.17元/公斤，比前一周上涨0.5%。全国豆粕平均价格3.4元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比下降0.9%。育肥猪配合饲料平均价格3.03元/公斤，与前一周持平，同比上涨1.0%。肉鸡配合饲料平均价格3.11元/公斤，与前一周持平，同比上涨1.6%。蛋鸡配合饲料平均价格2.86元/公斤，比前一周上涨0.4%，同比上涨2.5%。