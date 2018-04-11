共享单车抽检结果发布 摩拜有产品不合格

据国家质量监督检验检疫总局网站消息，产品质量监督司3月19日抽查了包括摩拜、OFO、Hellobike、云单车、赳赳单车、全域骑游、优拜共7个运营品牌的24批次共享自行车产品，抽样地点所在地遍及天津、广东、江苏、浙江、湖北、陕西、河南和云南等地区的10个城市，检验了产品的制动性能、握闸尺寸、把立管、车把部件的强度、脚蹬间隙、反射器等14个项目，经检验，有5个运营品牌的21批次产品合格，产品抽查批次合格率为87.5%。3个运营品牌的3批次产品不合格，不合格产品批次检出率为12.5%。

本次专项抽查，对国家强制性标准规定的涉及共享自行车质量安全的制动性能、握闸尺寸、把立管、车把部件的强度、脚蹬间隙、反射器等14个项目进行了检验。经检验，主要问题为反射器和脚蹬间隙两个项目不合格。

一是反射器项目不合格。车辆未安装反射器或反射器光学性能较差，会影响骑行者在夜间的骑行安全。本次抽查中有2批次不合格，不合格企业中有1家企业的产品未安装前反射器，有1家企业的产品未安装侧反射器。不合格原因主要是产品设计存在缺陷，或过程控制不严，出现漏装或不装。

二是脚蹬间隙项目不合格。脚蹬间隙不符合要求，共享自行车在转弯时脚蹬或其它零部件如触及地面，容易导致骑行者摔倒，发生人身伤害事故。本次抽查中有1批次不合格，不合格原因是企业对车型设计不合理,出现中轴部位尺寸偏宽、曲柄过长等情况，或整车装配不合理，出现车架中接头设计位置及曲柄脚蹬选用不能满足脚蹬间隙要求。

骑共享单车摔伤 或可理赔

湖北华徽律师事务所律师汪明：使用共享单车骑行发生事故后，无论是否为规范性骑车，都务必首先进行现场取证，可以通过拍照、录像等方式记录下事故发生现场的情况。说到底，在道路上骑行共享单车发生的事故，同样隶属于交通事故，只不过事故车辆并非机动车，所以也应该参考交通事故的处理方式。建议优先向交警报警，之后再拨打共享单车企业的客服电话。

武汉市第四医院运动医学科主任张青松：骑行时要调整好座椅的高低，座椅太高发生意外情况时，脚撑不到地面容易受伤。除了座椅，有些共享单车是没有链条的，骑行起来腿部、膝部负荷大，时间长易出现腿部无力，尤其是老年人肌力差，最好不要选择这种单车。另外，一些肩关节本身不太好的人也不建议长时间骑行，容易导致肩关节无力。



