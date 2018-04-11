全国多地大风预警  早春的风“邪得很”

近日，全国多地发布大风预警，在中医专家眼里，春风可邪得很，一阵“邪风”过后又撂倒了多少人。惹不起，总还躲得起，早春时节，赶紧学一点“防风之术”。

虚邪贼风，避之有时——

“虚邪贼风，避之有时”，这是《黄帝内经》中对人们的劝诫。浙江省中医院内科主任陈意教授说，春天的主气是风。虽然风邪在一年四季中都会存在，但以春季为主。风为百病之长，在众多引起疾病的外感因素中，风邪是主要致病因素。与“风”有关的疾病，在春季都容易发生，比如感冒、气管炎、关节炎、各种慢性病等，因此对于风邪要及时地躲避它。

陈意教授说，躲开风邪的入侵，最重要的是从“捂”字入手。春季万物发陈，人也一样，经过一个冬季的“温暖关怀”，身体已经适应了穿得暖暖的感觉，体表卫气虚弱，毛孔开泄，当冷风袭来时，长驱直入，人很容易受到外感风邪的侵害。春季气温一天相差十几度是经常的事，还可能受到倒春寒的侵袭。在春季切莫着急脱下冬装，以保护“一身正气”。

但“春捂”也有讲究，盲目的捂容易引发“春火”。春季穿衣可以采取“分层策略”，衣服里面加一件易脱的夹衣，早晚一定要多穿一些，护卫阳气，但中午气温比较高时，可以适当减衣。此外，随着天气的逐渐转暖，在减少衣物的过程中，要采取“下厚上薄”的穿衣方法，先减上面，再减下面，因为寒自下而生，脚和腿部一定要注意保暖。

大风天小心“风吹病”——

东南大学附属中大医院皮肤科主任王飞提醒，在有风的日子，家长宜少带孩子外出。因为大风天里许多呼吸道及过敏性疾病极易传播，尤其是风疹和荨麻疹。风疹是由风疹病毒引起的出疹性传染病，多发于冬春两季，可通过患儿口、鼻及眼睛的分泌物直接传染给被接触者，大多是通过呼吸道飞沫散播传染。而荨麻疹是一种过敏性皮肤病，风带来的过敏原极易引起发病，同时，常见的一些食物也会引起发病。发病时，在皮肤表面会突起很多像被蚊虫叮咬的大包，由少到多，成片出现，一般一小时内会自动消退。



