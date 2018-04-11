科学界最具权威的奖项是诺贝尔奖，诺贝尔对人类最大的贡献是发明了炸药，而炸药的主要成分硝酸甘油，后来被发现有治疗心绞痛的作用。经过科学家们的精心研究，令人恐惧的炸药，华丽变身为我们现在所说的“救命药”硝酸甘油。

硝酸甘油通过增加心肌供血，减少回心血量，降低心肌耗氧量而有效地缓解心肌缺血症状，是冠心病治疗的常用药。不过，很多患者服药方式不正确，有可能会影响药效。

1. 应坐位或半卧位服药。很多患者在胸痛发作时，会想到尽快服用硝酸甘油，却忽略了用药的“姿势”。硝酸甘油可以扩张冠状动脉和静脉血管，站着服药时，重力作用使血液淤积到下肢，容易造成脑部供血不足，进而引发体位性低血压，使人头晕、易跌倒，甚至诱发晕厥等风险。躺着服药虽可以避免体位性低血压，却因为回心血量迅速增加而加重心脏负荷，也达不到快速缓解心绞痛的目的。因此，含服硝酸甘油时最好采用坐位或半卧位，既可以减少回心血量，又能预防脑部供血不足引起的体位性低血压。

2. 药物需要舌下含服，一次服用不能超过3片。有些病人把硝酸甘油当作普通药物喝水吞服，殊不知这样会使药物被肝脏降解，最后剩下的有效成分不到10%，作用大打折扣。正确的做法是舌下含服，两三分钟即可起效，5分钟达到效应高峰，如果连服3片仍不见效，不能继续服用（可能导致低血压，甚至贻误救治时机），应警惕急性心肌梗死，立即拨打120，尽快就医。

3. 放到随身携带的包里。硝酸甘油结构不稳定，极具挥发性，遇热更易挥发，所以禁止贴身保存，放到包里更安全。还要注意避光，打开一瓶新的硝酸甘油后，一定要注明时间，开瓶后药物有效期最长只有6个月。

为方便记忆，给大家总结了一个口诀：

硝酸甘油救命药，随身携带有必要。

舌下含服半卧好，快速有效少跌倒。

药物失效及时换，低温避光保存好。

三片无效叫急救，急性心梗要想到。▲