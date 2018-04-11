他汀目前已经成为国内外公认的预防心血管疾病的一线药物，但很多人好奇，他汀是怎样保护心血管的？

中国医学科学院阜外医院心内科教授俞梦越说，他汀的最大作用是降低低密度脂蛋白胆固醇，这种物质是引起动脉粥样硬化的罪魁祸首，因而又被称为“坏胆固醇”。坏胆固醇主要在肝内合成，他汀能够抑制其合成过程中最重要的一种酶（HMGCoA还原酶），从而干扰坏胆固醇的合成。这种酶主要在夜间发挥作用，因此他汀通常在睡前服用，才能发挥最大的疗效。他汀对血脂的另一种成分甘油三酯也有降低作用，进而在一定程度上保护血管。

除了降血脂，他汀还能抑制人体的慢性炎症反应。越来越多的证据表明，慢性炎症是导致动脉粥样硬化、心梗、心衰的促进因素，他汀抑制炎症反应的作用，也可减少心血管疾病发生。

他汀还能够稳定动脉粥样硬化斑块，而动脉斑块的破裂是导致心梗的元凶。随着动脉硬化的进展，斑块表面的“帽子”会越来越脆弱，最终破裂，发生心梗。他汀能修复即将破损的“帽子”，把斑块束缚在血管壁内，减少心梗发生率。

他汀的其他作用正在被深入研究。目前，一些证据还表明它能防癌抗癌、延缓衰老、保护心肌干细胞的生长发育。

不过，他汀的副作用也应引起重视。它可能导致部分患者出现肝损伤，服用期间应定期复查肝功能；极少数情况下，可能导致肌肉损伤，患者出现肌肉疼痛时，应特别重视；他汀还有可能提高新发糖尿病的风险。不过，与其带来的获益相比，这些风险就微乎其微了。▲（记者 武德崴）