双眼疲劳，中医给你支点招

不少人由于长时间地看书、写字，加上课后使用手机、电脑等各种电子设备，出现近视加深的情况。广州市第一人民医院中医科副主任医师李湘力提醒，少用眼是预防近视眼的不二法门，因此就要找到用眼与休息的平衡。同时，多一点眼部保健按摩有助于缓解视疲劳。

用眼半小时，可做眼部保健操

中医认为，久视伤血，血伤气损，以致目中神光不能发越于远处，从而导致近视。李湘力指出，青少年本身脾胃虚弱，长时间过度用眼，很容易出现近视，所以应该注重预防，比如连续用眼半小时以上时，可做眼部保健操，即“按揉攒竹穴、按压睛明穴、按揉四白穴、按揉太阳穴、按揉风池穴”，让眼部肌肉得到放松。

中医还有采用王不留行籽按压耳穴防治青少年近视的办法。李湘力建议，在消毒耳廓后，将王不留行耳穴贴按压在相应的穴位，一般选用如下穴位：肝、脾、肾、心、眼、目1、目2、神门、内分泌。每次贴一侧耳朵，两耳交换贴药。3天后换贴，4周为1疗程。贴完耳穴后，再自行按压相应的穴位，每天至少4次。

推荐两款明目食疗方

（1）桑叶羊肝汤

材料：干桑叶15g（鲜桑叶50g），羊肝100g，猪瘦肉100g，生姜两片。

做法：将羊肝洗净切小片，放少许生抽、料酒腌制，将桑叶、生姜放入清水锅中滚汤，待水开后放入羊肝及猪瘦肉，至肉煮熟后，起锅放少许油、盐即可食用。

功效：疏散风热，清肺润燥，有补肝养血明目之功。

（2）枸杞子牛肉汤

材料：枸杞子15g，龙眼肉15g，牛肉150g，生姜两片

做法：将牛肉切薄片，同枸杞子、龙眼肉、姜一同放入炖盅，隔水炖两三小时，然后起锅放入少许食盐，即可食用。

功效：有滋补肝肾、益精明目的作用。（记者 张华 通讯员 黄月星）