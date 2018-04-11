宝宝如何少生病？家长要做孩子最好的保健师

一餐饭动辄要吃一两个小时？动不动就感冒发烧，我家的孩子为何那么容易生病？广东省中医院儿科主任许尤佳解答，经常生病的孩子脸色往往是黄黄的、青青的，这些是脾虚的表现，脾胃是后天之本，要想孩子健康不生病，最重要的就是要养好脾胃。他建议家长在日常生活中要学会判断孩子的消化情况，合理喂养。

孩子脾胃好，各种病都少

家长要做好孩子的“第一任医生”，让爸妈成为宝宝最好的保健师，科学育儿的同时减轻医生压力，缓解儿科医患矛盾。

那么家长如何做孩子最好的保健师？许尤佳介绍，孩子体弱多病，除了先天不足外，也与后天的养育不当有密切关系。脾胃是后天之本，养好孩子的脾胃最重要。脾胃属土、肺属金，土生金，所以脾胃不好的孩子特别容易得呼吸道系统的疾病，经常感冒发烧咳嗽。人体的气血能量是由脾胃从食物转化而来的，养好脾胃、消化功能好了，孩子的体质改善了，自然各种病都会少得。

不想吃别硬塞，吃太多要控制

养育包括衣食住行等多个方面，其中在“食”上家长犯的错误最多。许尤佳介绍，粗茶淡饭，孩子多养得白白壮壮，现在经济条件好了，家长照顾孩子的饮食很精细，总想让孩子增加营养，变着花样给孩子做饭，可孩子却养得瘦瘦的、脸色黄黄的。其实，过量喂食会造成脾胃负担加重，人为造成消化不良。一顿饭不要吃吃停停，吃饭时间太长会影响消化。晚饭后应少吃或不吃，即使晚上要加餐，也要在睡前一小时吃完。另外，孩子吃东西不会节制，碰到爱吃的东西就会吃很多，这种情况时家长要适当控制。总的原则是，孩子不想吃，家长不要硬塞；孩子太能吃，家长要控制。

早晨观察十秒钟，就知消化好不好

许尤佳建议，家长每天早晨只要花不到10秒钟的时间，就能知道孩子的消化状态如何，可以从口气、舌苔、睡眠、大便等几方面来观察。

口气：宝宝早上起床后闻一闻他的口气，如果口气闻起来有酸臭味，提示消化不太好。

舌苔：健康宝宝的舌头为淡红色，舌苔若有若无。如果孩子的舌头上覆盖了一层白色或黄色的舌苔，提示消化不好。

睡眠：“胃不和而卧不安”，肠胃不舒服的时候，睡眠质量不会好。如果孩子晚上睡觉翻来覆去，睡不香或磨牙，很可能是肠胃有问题。

大便：一天或两天一次大便是正常的，但一般超过两天则不太好。大便的间隔时间、次数、性状的改变则提示其消化出现了问题。

许尤佳建议，如果孩子消化不良，要及时消食导滞，防患于未然，达到“治未病”的效果。最后他提醒，孩子脾胃不好时千万不要盲目进补，此时进补孩子无法消化吸收，反而更易损伤脾胃，等孩子身体康复了，再让孩子适当喝一些健脾补气的汤水。（记者 陈辉）