慢性便秘会导致大肠癌发病率增高？

慢性便秘是老年人的常见困扰。在民间有种说法，慢性便秘可以增加大肠癌（结直肠癌）的发病率，这让很多老人对自己的便秘非常焦虑，而这种焦虑有时甚至会加重便秘。究竟慢性便秘会不会增加大肠癌的发病率呢？广州中医药大学第一附属医院肛肠科副主任医师孙锋为读者进行解答。

便秘并不会导致结直肠癌发病上升

孙锋介绍，慢性便秘的病程至少为6个月。很多人之所以认为便秘会导致大肠癌发病率增高，是想当然推论出来的。“大便如果长时间停留在你的肠子里，你不觉得放出来的屁很臭吗？大便都在你的肚子里腐败发酵了，怎么会不致癌呢？”

他介绍，英国利兹大学医学院胃肠病学研究所进行了关于便秘与大肠癌关系的分析。该研究共检索2282篇文献，纳入28篇文献，8篇横断面研究，结果清晰显示：便秘患者中结直肠癌发病率无明显上升。

慢性便秘会增加息肉的发病率

有研究中对28854例慢性便秘患者和28854例非便秘患者进行了为期一年的观察，结果发现慢性便秘组和对照组的结直肠息肉发病率分别为24.8%和11.9%。之后，又经过2年和5年的观察，最终研究结果显示：便秘患者结直肠息肉的发病率显著增高。

孙锋建议，有慢性便秘的老人，除了积极进行中西医结合规范治疗，养成好的如厕习惯外，还可定期进行肠镜检查。肠镜检查发现了息肉也不用害怕，医生确诊了肠息肉的位置、大小后，可以在镜下摘取息肉进行病理活检，确诊息肉是否有癌变的可能，如果无癌变，可以在无痛肠镜下借助微创疗法进行摘除。

受访专家/广州中医药大学第一附属医院肛肠科副主任医师 孙锋 记者 陈辉 通讯员 张秋霞