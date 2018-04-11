忽凉忽热，高血压老人要特别小心 脑干出血最为凶险！

最近几日，广州的气温骤降，有高血压的老人要特别小心控制好血压以及日常起居，当心脑卒中的发生。在脑卒中中最为凶险的要数脑干出血，如果出血严重，病人会迅速陷入昏迷。家人或路人若发现老人昏迷不醒，切记不要搬动、摇动老人，强行灌药，或用掐人中、掐虎口等方法促醒，反而可能导致出血加重。

A 脑干出血为啥如此凶险？

近日，广东省医学教育协会神经外科专业委员会第一届年会暨华南地区首届脑干出血及颅底显微解剖手术入路学习班在广州举行。在此次学术活动中，广州医科大学附属脑科医院神经外科主任、主任医师穆林森接受采访时介绍，脑卒中是老年人常见的“致命杀手”，其中脑干出血最严重的是脑卒中。

这是因为脑干是人体生命中枢中的中枢，人体最重要的神经核团和神经传导通路均汇聚于此，不仅是大脑和四肢、躯干联系的唯一通路，更是主管呼吸、心跳的中枢；脑干形态狭小，最宽处不过三四厘米，最窄处仅有二三厘米，因此一旦出血发生后，基本没有代偿空间，比如一个5毫升左右（普通水果糖大小）的血肿发生在脑组织的其他部位一般不会危及生命，甚至不会导致明显的神经功能障碍，但是如果发生在脑干，则90%的病人会死亡。

另外从损伤机制来说，脑干出血的刹那间或短时间内由破裂血管中“喷出”的血液犹如溃堤的洪水般冲毁了脑干内的重要神经结构，导致患者突发神经功能障碍，如偏瘫、失语、口角歪斜等，严重时可以导致患者昏迷或死亡；另外，即使患者在脑干出血发生后存活下来，血肿以及血肿崩解后释放出的多种损伤性的物质将导致进一步加重患者的病情，往往会导致患者预后很差。

B 高血压病人最易中招

正因为脑干出血非常凶险，且预后较差，预防脑干出血的发生才是王道。穆林森提醒，高血压病人是脑干出血的高发人群，因此有高血压的老人要通过正确地服用药物合理控制血压。另外高血压患者要尽量避免饮酒、过度劳累、情绪激动等容易引起血压明显波动的行为，在临床上经常遇到在饮酒时、打麻将（打牌）或与人争吵过程中突发脑干出血的病例。

最近，广州气温波动很大，气温的变化和体感舒适度下降也会引起明显的血压波动或变化，增加脑干出血的风险。高血压的老人除了注意控制血压外，还要注意生活起居，如及时增减衣物；洗脸、刷牙要用温水；如厕时，特别是夜间，应穿着暖和；使浴室温度上升后，再脱衣洗浴。

C 有老人昏迷别随意掐人中、灌药

如何知道家中老人是脑干出血发作？如何处理？穆林森介绍，与其他的脑血管发作时相似，脑干出血后会导致严重的神经功能障碍如神志不清、不能言语、肢体瘫痪等，只是程度上会更加明显。另外，其他的脑卒中，如缺血性脑卒中往往会有先兆症状，如嘴角歪斜等，但脑干出血的病人很可能在短时间内发生严重的昏迷甚至死亡等。

因此一旦发生老人迅速陷入昏迷，且平时有高血压病史，家人要首先考虑脑干出血，不要随意搬动、摇动，以免引起出血增加，应第一时间拨打120急救电话，寻求专业的治疗。我们在生活中常见的一些促醒办法，如掐人中或掐虎口，不但对脑干出血的病人无济于事，甚至明显的痛刺激可能刺激血压的升高，导致更严重的后果。

另外，由于患者呈昏迷状况，呛咳反射减弱或消失，此时绝对不能给患者喂服液体药物，否则易引起窒息，加重病情。合理的方法是保持患者呼吸道通畅，及时清理气道异物，亦可使患者保持侧卧位，这样即可防治咽部组织下坠堵塞呼吸道，又有利于分泌物引流，防止消化道反流导致的误吸。对于呼吸心跳骤停的患者需要积极地进行心肺复苏（体外心脏按压、人工呼吸等）。

D 脑干出血命悬一线，救治争分夺秒

患者被送到医院后，脑部CT检查即可很快作出诊断。穆林森介绍，脑干出血命悬一线，救治争分夺秒。传统上来说，脑干曾经被认为是“生命禁区”，是不可手术的，但是随着科技的发展、医学的进步，脑干已成为“可以穿越的禁区”了。

穆林森介绍，对于脑干出血的患者来说，是否手术治疗，则需要医生根据患者的临床症状、出血部位、出血量的多少进行详细、专业的评估。这里要提醒的是，脑干区域的手术操作非常复杂，因此手术的医生要有非常丰富的临床经验和精湛的显微操作技术；另外，开展脑干手术的医院或科室要有较好的仪器设备，和包括神经重症监护、神经电生理检测等在内的医疗团队，才能保证患者从手术中受益，否则可能会导致患者病情加重。

受访专家/广州医科大学附属脑科医院神经外科主任、主任医师 穆林森 记者 陈辉 通讯员 熊芳