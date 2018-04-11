清明时节, 当失眠遇到焦虑, 这样治疗调理效果好

清明时节,随着春日渐深，人体内肝气也愈盛，在清明时期达到最旺。此时若调养不当，极易伤肝致病。因此，学会顾肝、养肝尤为关键。情志方面，如果不注重调理情志，而使七情不畅，则会影响肝的疏泄及阳气升发功能，从而出现全身脏腑功能紊乱，因此，清明时节更应学会调节个人心态，尽量使心情舒畅，努力做到心平气和，保持乐观豁达的生活与工作状态。

医案 陈女士 24岁 眠差焦虑1年余

陈女士大学毕业两年，经过不懈努力，终于从一名“职场菜鸟”升级到“职场能手”，但是身体也被透支了许多。两年来，责任心强、工作极其认真的陈女士每天早出晚归，有时回到家里还要再加班。久而久之，她发现自己的睡眠质量越来越差，或是根本睡不着，或是好不容易睡着了，却多梦易醒,时不时还会做噩梦,甚至梦中惊醒。睡不好，工作效率也就降低了，伴随而来的除了头晕、眼胀、心慌心悸，情绪也愈加地焦虑，并形成了恶性循环，严重影响她的正常工作与生活。近一年来，一个朝气蓬勃的小姑娘被失眠折磨得越发萎靡不振，她的同事小张获知后，向她推荐了德叔门诊。陈女士一进诊室，德叔看见她大大的黑眼圈，心里已略知一二。

德叔解谜 熬夜熬到肝肾阴虚

中医认为不寐由“阴阳失交，阳不入阴”而致，多因情志所伤、劳逸失度、五志过极、饮食不节、久病体虚等引起。陈女士平素工作压力大，经常熬夜加班，伤及精血，而肝藏血，血舍魂，当首伤于肝，使得肝之阴阳失衡，魂舍不藏。而人之阴精之源总归于肾，肝之阴血长久亏损，必耗肾精，终致肝肾亏虚。故治疗上，当重在滋肝益肾，育阴养血，服用7剂中药后陈女士睡眠明显改善。

预防保健 想要睡得好，合理作息不可少

德叔认为，陈女士首先应制定合理的作息时间表，这是其保证充足睡眠的第一要素。按时起床、按时工作、按时休息，再也不能昼夜不分，阴阳颠倒，这样才能减少精血消耗。如中医所言，“卧则血归于肝”。其次，陈女士每天多思多虑，精神活动超负荷，但体力活动是极其不够的。中医认为，“体脑并用，精神乃至”、“一身动方能一身强”，因此清晨可适当做散步、慢跑、八段锦等运动，体力活动与脑力劳动相结合，才能保持人的体格健壮和精神健康。再者，饮食上一定要有所节制，少食辛辣刺激及甜腻食物，不食含咖啡因的饮品，可多食猪肝、海带、银耳、鸡肉、菠菜、芝麻等养肝之品。

德叔养生药膳房 桑葚山药大枣粥

材料：桑葚(干品)10克，山药(鲜品)80克，红枣两三枚(去核)，粳米150克,小米50克。

功效：补益肝肾，育阴养血。

烹制方法：将各物洗净后，山药削皮,切片备用,桑葚放入锅中加适量清水,煎煮约30分钟,取汁放入锅中，再加入粳米和山药，加入适量水，用火煮沸后，再用小火熬成粥即可食用。

医古系列125广东省中医院副院长、教授 张忠德 记者 陈映平 通讯员 沈中