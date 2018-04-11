温中健胃 喝下这碗芫荽鲫鱼汤

受访专家/广州市中医医院杂病门诊副主任中医师 高三德

4月5日为清明节，这是唯一一个既是节气又是节日的日子。广州市中医医院杂病门诊副主任中医师高三德介绍，清明时节的气候特点是多雨阴湿、乍暖还寒。此时的饮食宜温，应多吃些蔬菜水果，尤其是韭菜等时令蔬菜，还有地瓜、芋头、姜、葱等，温胃化湿，也适宜多吃。另外，清明节气中，不宜食用“发”的食品，如笋、鸡等，可多吃些护肝健脾养肺的食品，比如荠菜、芫荽、菠菜、山药，有益身体。

芫荽鲫鱼汤

材料：鲜鲫鱼500克，芫荽、生姜、葱、精盐各适量。

做法：将鲜鲫鱼刮去鳞、鳃，剖腹去内脏，洗净，将芫荽放入鱼腹中，然后放入砂锅内，加适量水用大火烧开，放入生姜、葱、精盐，煮至汤浓味香即可。

功效：芫荽的学名叫胡荽，又叫做香菜。中医认为，香菜辛温香窜，内通心脾，外达四肢，辟一切不正之气，为温中健胃养生食品，适合胃弱体质以及肠腑壅滞者食用。鲫鱼有健脾利湿，和中开胃，活血通络、温中下气之功效，对脾胃虚弱、水肿、溃疡、气管炎、哮喘、糖尿病有很好的滋补食疗作用。（记者 余燕红）