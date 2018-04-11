研究发现：爱当“夜猫子” 学生表现差

美国研究人员发现，大学生课程安排吻合作息时间最易取得好成绩，而由于大部分课程排在早晨，习惯晚睡晚起的“夜猫子”型学生难免表现不佳。

美国加利福尼亚大学伯克利分校研究人员分析美国1.5万名学生300多万次登录电脑的数据，根据无课日电脑使用情况推断出他们的作息习惯，把他们分为晚睡晚起的“夜猫子”型、早起的“百灵鸟”型和正常作息的“雀”型。

研究人员再比较学生的作息与课程安排，发现进入学习状况有平均30分钟的“社交时差”。但由于大部分课程安排在早晨，习惯晚睡晚起的“夜猫子”型学生“社交时差”情况最严重。受此影响，在美国打4分的考核体系中，“夜猫子”型学生最糟糕时可能会落后0.5分。研究参与者斯马认为，研究结果显示大学学习应有更大灵活性。“不同的人生物钟不同，就教育而言，没有合适所有人的一种时间。”研究相关结果发表于英国《科学报告》杂志。（新华社）