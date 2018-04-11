女子半年“甩肉”20斤　肝病“趁虚而入”

身高1.65米、体重110斤，仍认为自己太胖。23岁女孩熊萍（化名）一边吃减肥药，一边节食，半年内“甩肉”20斤，结果因为免疫力下降感染了肝炎。

昨天，湖北省万人肝病大筛查活动走进市金银潭医院，该院医务处主任黄朝林回忆，熊萍到医院来看病时，全身浮肿，眼珠发黄、感觉腹胀，还经常犯恶心。检查显示，她肝功能指标明显异常，被诊断为肝炎。她告诉医生，为能尽快降低体重，她不但网购减肥药吃，每天早晚都不吃饭，中午也只吃水果，结果身体垮了。黄朝林分析，熊萍患病有两种可能性，一是网购药物成分不明，导致肝脏代谢负担重，形成肝损伤；二是短时间内快速减重，身体抵抗力下降，被病毒“趁虚而入”。因为减肥导致肝病的女性，每年都能接诊数例。

专家提醒，春季户外活动增多，女性减肥意愿也很强烈，但要当心疲劳、感冒、减肥等因素影响身体抵抗力，从而诱发其他疾病。（记者王春岚 通讯员闻益）