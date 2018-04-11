白内障术后视力下降有原因

白内障是一种较常见的眼病，如果发展到一定程度，就该考虑手术。但很多人反映，手术后，为啥有人视力变好，有人却过段时间就又看不清了？

白内障手术后的视力与很多因素有关。1.有些患者在手术前本身就存在影响视力的眼病，如角膜斑翳、青光眼、黄斑变性、视神经病变、高度近视的眼底病变、由于屈光问题造成弱视等，即使手术再顺利，其视力也不能有效提高。2.有些患者刚做完手术视力很好，可几个月或几年后，视物又模糊了。白内障手术，就像在一个橘子上开个圆口，把里面的橘子肉掏出来，留下碗状的橘子皮，把计算好度数的人工晶体放进取。视物模糊就是这个橘子皮继发浑浊了，即后发性白内障。这类患者只需在门诊打个后囊激光即可。还有些老年人和糖尿病患者，会在术后约1个月出现黄斑囊样水肿，但一般6个月左右会自行恢复，无需特殊治疗。3.糖尿病性视网膜病变，以及高血压、高血脂、高血糖引起的视网膜血管阻塞、眼底出血等，都会造成视力下降。

所以，白内障手术后，要积极控制全身及眼部疾病，避免外伤，定期复查，一旦发现视力下降，要及时就诊。 ▲