东莞听障儿童人工耳蜗最高补15万

适配人工耳蜗是补偿听力功能、克服听力障碍的有效途径。记者从东莞市残联获悉，东莞对符合条件的0至15岁听力残疾儿童少年适配基本型人工耳蜗者，给予一次性适配费用全额补助，补助标准不超过15万元/人。这两个项目全年接受报名 （寒暑假除外）；市残疾人康复中心于每年3月、6月、9月中旬开展资助项目的筛查工作。有需要的家长，可拨打电话预约登记。

根据《东莞市0至15岁听力残疾儿童少年人工耳蜗资助项目实施方案》，东莞对听力障碍儿童少年给予资助。资助项目包括两类：其一是适配人工耳蜗资助项目，该项目对符合条件的0至15岁听力残疾儿童少年适配基本型人工耳蜗者，给予一次性适配费用全额补助，补助标准不超过15万元/人。其二是更换人工耳蜗体外机资助项目，该项目对适配人工耳蜗6年以上的残疾儿童少年更换体外机者，给予一次性补贴3万元。

这两个项目所需经费由市财政承担；同一年度每人只能申请一个资助项目，6年内同一个项目只能享受一次资助。

资助条件：

1.适配人工耳蜗资助项目：

（1）本市户籍并持有残疾证的0至15岁儿童少年均可申请，婴幼儿须满1岁才予安排筛查。

（2）听力损失为重度聋以上，经医学检查，适合适配人工耳蜗。

（3）家庭有条件且愿意配合并保证资助对象在定点康复机构接受一定期限的康复训练。

2.更换人工耳蜗体外机资助项目：

（1）本市户籍、持有残疾证，适配人工耳蜗6年以上的7至15岁听力残疾儿童少年；

（2）佩戴的人工耳蜗体外机，经检查，确实需要更换。

如何申请：

1.监护人在东莞市残疾人康复中心网站下载申请表填写或携带儿童身份证、户口本原件及医院出具的听力障碍诊断书，到东莞市残疾人康复中 心填写申请表。注：0~15岁均可申请，0~6岁的听力障碍儿童，必须持续佩戴助听器满3个月，并在筛查通过后，由康复中心安排进入听力障碍儿童康复部接受 佩戴助听器补偿后听觉语言康复训练（不少于三个月的观察期），婴幼儿需满1岁以上才予安排筛查。

2.家长参加由康复中心举办的康复知识培训班及人工耳蜗产品、植入耳蜗手术等相关知识的培训班。（记者王其琪）