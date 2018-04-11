女性切除子宫有啥变化

子宫是产生月经和孕育胎儿的器官，位于骨盆腔中央，在膀胱与直肠之间。子宫易出现如炎症、损伤、肿瘤以及癌前病变等病变，严重的需切除子宫。一般来说，子宫恶性肿瘤包括宫颈癌、子宫内膜癌和子宫肉瘤等要切除子宫；良性疾病，如子宫肌瘤、子宫内膜异位症和子宫脱垂等要综合考虑，包括患者年龄、月经情况及本人意愿等。如50岁左右近绝经期妇女，子宫月经和生育的两大功能都已经丧失，故以切除为主，保留子宫反而有可能患一些恶性疾病。很多人认为，女人切除子宫后就不是女人了，会老得快。那么女性切除子宫到底会咋样？

1.月经没有了。月经的主要成分是血和子宫内膜组织，不存在“没了子宫，毒素就排不出”的情况。

2.切除子宫不会影响性生活。虽然性欲和性唤起需要性激素，但因卵巢还在，所以不需担心。子宫切除，目前多数选择全子宫切除，是紧贴宫颈切开与阴道的连接处，术后阴道长度的变化微乎其微。而在性生活中，女性需要提供的是阴道，并非子宫。此外性生活中的润滑液体主要是阴道壁血管及前庭大腺分泌物和宫颈黏液，与子宫无大关联。

3.子宫的作用主要是来月经和生育，并不产生性激素。子宫切除不是切除卵巢，不影响雌激素分泌，不会造成衰老的加速。

4.子宫切除术后，内分泌水平虽会有波动，但没有子宫并不会导致肥胖。

对于子宫切除后的患者，需要注意以下几点：1.切除子宫后，阴道顶的伤口一般需要2~3个月愈合，这个过程中可能会有少量出血，不必过于紧张。2.术后3个月方可进行性生活。3.术后虽可洗澡，但要淋浴而非盆浴。▲