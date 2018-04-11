世界帕金森病日：帕金森病是个什么病？病因或许根本不在大脑里

编者按：每年的4月11日是世界帕金森病日，全球已有超过1000万名帕金森病患者，其中3成的帕金森病人在中国，已经成为继心脑血管病、肿瘤之后的中老年人致残第三大杀手。那么，什么是帕金森病？如何预防？在治疗上，又有什么新的进展？人民健康网《“健”识早知道》专栏，本期为您介绍帕金森病的相关知识，同您一起将健康进行到底！

【病因】

帕金森病是个什么病？

解放军总医院老年神经科主任王振福说，帕金森病其实就是人脑干部位的黑质变少了，黑质细胞产生的多巴胺变少了，而多巴胺正是确保身体按照大脑指令正常运动的物质。“帕金森病是中老年人很常见的神经系统变性疾病，虽然尚无法完全治愈，但如果早期发现、系统治疗，可将病情控制住，并延缓进程。” 解放军总医院老年神经科主任王振福解释说，过去由于医生和患者对这种疾病的认识有限，或者对药物治疗上的一些认识误区，患者能够真正接受药物治疗的仅有40%左右，至于更好的外科治疗，像DBS治疗，就更低了。对于帕金森的致病原因，目前尚不清楚，这也是诊断难度大的一个原因。【详细】

【症状】

不震颤的帕金森病 往往是隐匿的早期

杭州市七医院神经内科负责人章晓英医生指出，大众对帕金森病的了解多是行动迟缓、肌肉僵直、姿势平衡障碍、震颤等运动方面的症状。殊不知，多数帕金森病患者还伴有一系列非运动症状。

据调查，32%的帕金森病患者伴有抑郁，50%的伴有睡眠障碍，71%的伴有疲劳，还有72%的伴有便秘，且在部分患者中非运动症状比运动症状出现得更早。因此，早期识别非运动症状，对帕金森病的早期诊断和干预具有重要意义。

浙江省医学会神经病学分会主委、浙大一院神经内科主任罗本燕教授提醒，当出现不明原因的头晕、血压变化异常、焦虑、抑郁、睡眠障碍、全身疼痛、便秘、嗅觉功能减退、认知功能障碍等，要考虑帕金森病的可能，寻找专科医生的帮助，以免延误治疗。【详细】

性功能障碍或是帕金森病早期信号

广州市第一人民医院神经内科副主任医师李蒙燕说，帕金森病患者除了有肢体震颤等典型症状外，还有一些非运动症状，最常见的是消化道症状，还有睡眠、情绪、嗅觉障碍等非运动症状，其中最容易被忽视的是性功能障碍。由于帕金森病主要累及55岁以上的老年人，长期以来对中青年患者(35~55岁)的性功能状况研究较少。但近期的研究发现在这部分患者中同样高发性功能障碍，并且年轻男性尤为明显（女性患者可能羞于启齿，不会主动向医生诉求）。帕金森病通常伴有自主神经功能的异常，而自主神经对于包括生殖器官在内的盆腔脏器的血管、肌肉的舒缩等具有支配作用，而当自主神经出现功能损害时，通常出现阳痿、直肠膀胱功能失调、尿失禁等；帕金森病自身的运动症状如肢体颤抖、肌肉僵硬等也会影响性功能。【详细】

【治疗】

帕金森病治疗三大环节

帕金森病归根到底是病理学上的大脑黑质细胞结构破坏，化学上的脑内多巴胺减少，电动力学上的脑细胞放电异常这三个环节连锁反应。病理学修复治疗：最理想的治疗方法当然是病理学上修复坏死的黑质细胞。干细胞移植、基因治疗和神经生长因子治疗，都在研究中。化学替代治疗：在不能实现病理学修复黑质细胞之前，我们能通过化学药物替代，补充脑内多巴胺物质缺乏。左旋多巴仍然是帕金森病治疗的金标准。电动力学纠正治疗：大脑内有许多控制运动的神经环路，多巴胺缺乏后，神经环路电动力学出现异常，脑起搏器是针对这个环节的一个治疗手段。【详细】

及时诊治至关重要 外科手段莫忽视

“帕金森病患者如能早期发现并及时通过药物或手术进行干预，基本上能过上基本正常的生活。”首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任胡永生强调，“不能等到帕金森病已经严重影响生活质量才进行治疗。一旦确诊，如处于早期，应及时开始药物治疗，以延缓症状进展，可以获得较好的生活质量；如处于中晚期，就需要进行脑起搏器治疗手术，从而最大限度地控制症状，提高生活质量”。

胡永生介绍，脑起搏器通过植入大脑中的细微电极发射电脉冲刺激脑内核团控制帕金森病症状,改善帕金森病患者的动作迟缓、肌肉僵直及（或）震颤症状。当帕金森疾病进展到4年左右，药物疗效明显下降、药物副作用增大或有严重的异动症状出现时，是进行脑起搏器治疗手术的最佳时机。【详细】

【提醒】

手抖应就医 或为帕金森病

大连医科大学附属第一医院副院长、中组部千人计划神经病学特聘教授乐卫东说，帕金森病误诊率高，手抖不见得是帕金森病，但许多帕金森病人有误诊经历，类似状况最好到医院就诊确认。

据介绍，帕金森病最早由英国医生帕金森于1817年描述，是一种常见的神经系统变性疾病，其临床主要表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势步态障碍等，但是对于这种疾病，社会的认知普遍不足。

乐卫东说，帕金森病人三成以上有误诊经历，常被当成年老所致而耽误治疗。他表示，有20%的帕金森病例并没有手抖症状，但手抖确实是帕金森病的表征之一，这一疾病就诊率低、误诊率高，早期发现能够有效推迟、延缓发病，全社会都应对其高度重视并加强科普。【详细】

【前沿】

新发现！帕金森病的病因或许根本不在大脑里

一直以来，帕金森都被认为是一种起源于大脑的疾病，患者大脑中运动中枢神经元逐步死亡，导致了震颤和运动能力的丧失。但是本周在《Brain》科学期刊上发表的一项新研究阐明了另一种思路，新研究表示，帕金森病基因突变的最初原因可能不在大脑中，而是藏在外周免疫系统对普通感染的免疫反应之中， 该研究提供了对帕金森病的新理解。【详细】

眼泪可用于诊断帕金森病

美国一项新研究发现，通过检测眼泪中的蛋白质，有望诊断人们是否患上帕金森病。将在4月下旬举办的美国神经病学学会年会收录了研究论文。论文作者、美国加利福尼亚南部大学凯克医学院的马克·卢及其研究团队指出，眼泪中存在泪腺分泌细胞产生的多种蛋白质，正是神经促使了这些蛋白质的产生，而帕金森病可以影响神经系统的功能。

研究团队将55名帕金森病患者的泪样与27名健康人的泪样进行比对，发现两组人群中的阿尔法－突触核蛋白和低聚阿尔法－突触核蛋白水平有所不同。其中，帕金森病患者的阿尔法－突触核蛋白水平降低，但低聚阿尔法－突触核蛋白水平升高。

卢说：“帕金森病进程可能在症状出现前数年或数十年就已经发生，眼泪这种生物学标记有助于提早诊断甚至治疗这一疾病。”【详细】

晚发型帕金森病诊治有新依据

近日，《柳叶刀·神经学》发表首都医科大学宣武医院神经内科刘疏影的一项研究论文。该研究揭示了帕金森病致病基因LRRK2携带者及患者遗传表型的神经递质机制，即LRRK2携带者脑内乙酰胆碱能系统功能上调且相关递质增加。该研究或可解释该亚型帕金森病特有的临床表现和炎症系统激活现象的由来，为进一步探索帕金森病的异质性提供了重要依据。【详细】

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