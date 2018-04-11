京城乡居民养老保险缴费即日启动

昨天，市人力社保局发布了2018年北京市城乡居民基本养老保险缴费标准，启动城乡居民基本养老保险参保缴费工作。今年，本市城乡居民基本养老保险年缴费标准与去年保持一致。最低标准为每年1000元，最高标准为每年9000元。城乡居民可以本着自愿的原则，在1000元至9000元区间内自行选择缴费标准。

凡是年满16周岁，并且不是在校生、不在职工养老保险和机关事业单位养老保险覆盖范围内的本市户籍人员，都可以参加城乡居民养老保险。每年4月1日至12月10日是本市城乡居民基本养老保险的参保缴费期，参保人可在此期间在本人开立的专用存折中存入足额保险费，缴纳当年的参保费用。符合参保条件的本市城乡居民自即日起，可到户籍所在地的社保所或村委会办理参保缴费手续，参保缴费时间将延续至今年12月10日。

同时，将继续对符合缴费补贴条件的参保人给予补贴。需要注意的是，新参保人员还需在代扣银行开通专用账户。目前，本市的代扣银行共3家，分别是北京银行、北京农商银行和邮政储蓄银行。参保人户口在东城、西城或经济开发区的，在北京银行开户；户口在北京其他区的在北京农商银行开户；另外，北京所有地区的参保人都可以在邮政储蓄银行开户。（记者 陈琳）