HIV-1新靶点小分子药物候选物找到

在艾滋病疫苗研发成功之前，抗HIV药物是防治艾滋病最有效的手段。来自中国科学院昆明动物研究所的消息，该所研究团队最新找到了一种HIV-1新靶点小分子药物候选物，成果已发表在权威刊物《科学报告》上。

该团队与中科院昆明植物研究所孙汉董院士团队合作，系统地筛选研究了包括红花五味子、狭叶五味子、小花五味子等来源的天然小分子化合物，他们发现小花五味子来源的木质素化合物SM-10具有较好的抗HIV活性。通过深入研究，他们意外发现合成中间产物SJP-L-5活性远远优于SM-10。

日前，研究团队与云南大学教育部自然资源药物化学重点实验室肖伟烈研究员团队合作，对SJP-L-5抗HIV作用机制进行深入研究发现，SJP-L-5能有效抑制逆转录的晚期过程。他们采用一种高灵敏度探针进行南方墨点法基因杂交实验证实，SJP-L-5抑制了正链病毒DNA的合成，还破坏了病毒cPPT折翼的结构，导致下游正链DNA出现5个片段化的复制产物。由于cPPT折翼是病毒入核的要件，它的缺失导致病毒DNA无法进入细胞核。基因型耐药和表型耐药实验均表明，有两个基因是SJP-L-5与逆转酶结合的重要位点，也是导致这种化合物新机制产生的结构基础。这项研究首次证实cPPT折翼是一个新的抗HIV病毒靶点，SJP-L-5是作用于该新靶点的新型小分子药物候选物，研究为研发新靶点的抗HIV药物提供了新的思路。（记者赵汉斌）