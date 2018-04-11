老年人的性爱困惑 可坚持到什么年纪？

说起性爱，很多人第一反应是那只属于中青年人，老年人已经需求不大了。但其实，老年夫妻若能将性生活保持下去，可以帮助他们锻炼身体、愉悦身心、提升夫妻感情。只不过，相比年轻人，老年人对性爱困惑更多，美国《赫芬顿邮报》近日对此做了解答。

1.老年人的性爱可以坚持到什么年纪？

只要身体条件允许，感觉性生活是舒适的，没有对身体健康造成不良影响，老年人到任何年纪都可以有性生活。美国《性行为档案》期刊最近发表了一项研究，医学家对6201名年龄从50岁至90岁的中老年人研究发现，这些人当中，54%的男性和31%的女性每个月至少过2次性生活。

2.老年人的身体“硬件”还和以前一样好吗？

随着年龄增加，老年人性生活确实会比以前减少，每次的性爱时间也在缩短，这其中很大一个原因是他们的身体健康素质在下降。“英国老年人性健康和生活状态研究”调查发现，39%的老年男性在性生活中会感到勃起吃力，32%的老年女性感觉缺乏性欲，且有27%的人性生活达不到高潮。

在满意度方面，老年男性比女性更在意自己在性生活中的表现，容易感觉“意犹未尽”；老年女性对性生活的不满意度则呈下降趋势。总体来说，老年人在性生活方面做起来更加得心应手，其中一个原因可能是，他们觉得性生活不再像以前那样重要，降低了期望，满足感就提高了。

3.不动真格的亲昵算性爱吗？

我们总觉得，老年夫妻在公共场合可能最多只是拉拉手，不会有更亲热的肌肤之亲。但事实上，他们也有亲昵的需求。所以，如果你看到老年夫妻依偎在一起，或者温情拥抱，不要嘲笑他们，也不要剥夺他们的这种权力，夫妻之间的爱抚动作在任何年龄都是重要的。英国一项调查发现，约有31%的老年男性和20%的老年女性仍然会跟老伴接吻和互相爱抚。虽然性爱减少了，但拥抱、接吻也能给他们带来愉悦感。对他们来说，性爱和爱抚，一样都不能少。

4.老年人需要戴避孕套吗？

一般认为，人过了更年期就不再有生育能力，所以性生活也就没有戴套的必要了。但每个人的身体情况不一样，少数老年人也可能会怀孕，所以仍然需要采取一些避孕措施。戴避孕套不仅可以防止意外怀孕，还能预防一些疾病传染。

5.老年人性生活应注意什么？

性生活需要耗费体力，老年人体质非年轻时可比，如果需要，性生活频率可以减少一些，细水长流。为了减少体力消耗，老年人在性生活中可以采取对体力要求不高的姿势，动作要柔缓。老年男性如果勃起不坚，可以在医生的指导下吃一些滋补药品。老年女性更年期之后，阴道壁变薄，容易出现阴道干涩，建议使用一些润滑剂，减少性交不适，还能预防感染。如果老年人对性生活有疑问，不应隐瞒回避，而应主动找医生咨询。▲（赵月）