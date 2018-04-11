医学专家：手抖应就医 或为帕金森病

4月11日是“世界帕金森病日”，大连医科大学附属第一医院副院长、中组部千人计划神经病学特聘教授乐卫东近日表示，帕金森病误诊率高，手抖不见得是帕金森病，但许多帕金森病人有误诊经历，类似状况最好到医院就诊确认。

据介绍，帕金森病最早由英国医生帕金森于1817年描述，是一种常见的神经系统变性疾病，其临床主要表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势步态障碍等，但是对于这种疾病，社会的认知普遍不足。

乐卫东说，帕金森病人三成以上有误诊经历，常被当成年老所致而耽误治疗。他表示，有20%的帕金森病例并没有手抖症状，但手抖确实是帕金森病的表征之一，这一疾病就诊率低、误诊率高，早期发现能够有效推迟、延缓发病，全社会都应对其高度重视并加强科普。

乐卫东说，国外已有手机APP用于帕金森病的评估、诊断，国内面向医生的帕金森病管理系统已在使用，预计下一步也将推出面向患者的系统。这些都是大数据在帕金森病方面的应用，能极大地扩充数据比对的范围，对帕金森病的诊断、治疗和规律性认识都能提供帮助。

帕金森病目前仍缺乏有效治愈手段，乐卫东说，我国已知帕金森病患者至少300万人，目前的治疗以药物为主，能减轻病情、改善生活质量，手术治疗、中西医结合疗法也在某些方面有其作用。（记者蔡拥军）