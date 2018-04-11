吸烟的危害众所周知，不少烟民曾下定决心戒掉烟瘾，但因出现种种戒断症状，诸如食欲不振、口腔溃疡、失眠焦虑、精神萎靡、无法集中注意力、口干欲饮等，常难以忍受，中途而废，又再复吸。

现推荐一款戒烟汤，可帮助戒烟者提高成功率，具体为：取鱼腥草30克，桑白皮、地龙、炙远志、冬瓜仁、射干各15克，薄荷、西洋参、甘草各5克，用水煎服。

经常抽烟的人，风热之邪犯肺，灼津成痰，痰热上扰，以致肺失清肃，所以大多咳嗽痰多、咽喉不利，常有咽干口渴、声音嘶哑、身材消瘦、大便干结、烦躁失眠等症状。方中，鱼腥草、桑白皮清热解毒、止咳化痰、泻肺平喘；地龙清热平喘、补气活血、通经活络，尤其适合吸烟过多的老烟民，可清血分热毒；炙远志化痰散结、除烦安神，可缓解吸烟者咳嗽痰多、心烦失眠的症状；冬瓜仁除了宣肺化痰，还可润肠通便；射干、薄荷疏风散热、清喉利咽；西洋参清热、益气、养阴，可缓解哈欠连天、困倦思睡、口干口渴等戒断症状。

此外，还可以佐以戒烟茶，效果更佳：取罗汉果1/4个、麦冬15克、石斛15克，煎水代茶饮。吸烟者大多阴虚津亏，难以耐受戒烟时口干舌燥、坐卧不宁的症状，戒烟茶则可以起到养阴生津、润燥化火的功效。▲