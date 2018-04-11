健身，科学指导少不了

科学的健身指导不仅能帮健身者躲开运动误区、避免受伤，还能让健身事半功倍

笔者的邻居小夕酷爱健身，平板支撑是每天的必练项目。最近，她刚突破了3分钟却闷闷不乐起来。询问后得知，原来是近日网上有些关于平板支撑坚持10秒钟效果最佳的热议，让她无所适从。

自己练的是对是错？小夕无法辨别。好在有专家出面释疑解惑了：平板支撑练习中重要的是掌握动作要领，坚持时间是因人而异的。例如：初学者或不经常参加锻炼的人可以尝试一次10秒钟、反复多次练习；而经常参加体育锻炼或有一定健身基础的人可在能力范围内自主控制时间，但也不宜太长。这下小夕释然了，科学的健身指导让她化郁闷为动力，开启了健身故事的新篇章。

其实关于平板支撑的讨论，只是人们日常健身的一个缩影。当前，还有不少健身者因缺乏科学指导而步入误区。歇了一个冬天，春天陡然增加运动量；现在天热了，不热身就直接开练；盲目模仿健身小视频动作……这些健身误区看似不起眼，伤害可能却不小。它潜移默化地影响着人们的健康，时间一长很容易引发运动疾病。因此，要想避免运动伤害，取得良好的锻炼效果，掌握健身知识必不可少。比如：运动量的增加要循序渐进，活动前热身要全面到位，跟着视频练习前要了解动作要领和发力部位等。

当下，随着人们健身热情的高涨，各种健身方式越来越多，大家对科学指导的需求也随之增加。为此，去年8月国家体育总局发布了《全民健身指南》，就体育健身活动方式、强度和时间等问题给出了专业的指导。而后，各地陆续举办了健身知识大讲堂、科学健身指导进公园和社会体育指导员跟踪服务等活动。如今，现场活动网络直播，“健身处方”私人订制等方便又新颖的指导方式也应运而生，为老百姓健身提供了理论支撑。

目前，科学健身指导活动多样、方式翻新，呈现出不错的局面，但供给不足、范围有限、水平不齐等问题也亟待解决。想要为更多健身者保驾护航，政府、市场等不同主体还需相互协作、共同探索。不过，健身归根到底还是靠健身者自己绷紧科学运动的弦，主动了解学习相关知识，才能最大程度地避免受伤，让健身卓有成效。

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 23 版）