英国向软饮料开征“糖税”

日前，英国正式开始向含糖量高的软饮料征收“糖税”。这一措施实施后，可口可乐的每一罐饮料将需缴纳约0.1英镑（约合0.9元人民币）的“糖税”。

2016年，英国前财政大臣乔治·奥斯本宣布，为了减少儿童肥胖问题，将对含糖饮料征税。他同时建议软饮料厂商修改配方，降低饮料中的含糖量。2017年，现任财政大臣哈蒙德正式宣布“糖税”将从2018年4月开始征收。对于每百毫升含糖量5克以上的饮料，征收每公升0.18英镑的糖税；对于每百毫升含糖量8克以上的饮料，则要征收每公升0.24英镑的糖税。英国政府还表示，税收的一部分将用于资助学校的体育课程。

此项政策公布后，大多数品牌的软饮料都为了少缴税而更改了配方。例如碳酸饮料芬达的含糖量降低了1/3，黑加仑汁饮料利宾纳的含糖量降低了一半，乐购超市也将其自有品牌饮料的糖分降到了征税标准以下。但是可口可乐表示不会降低饮料中的含糖量，因为大部分消费者还是喜欢其“经典配方”。百事可乐也没有改变配方。这两款可乐每百毫升的含糖量分别为10.6克和11克。

记者走访了周边的超市和便利店，发现软饮料售卖区与往日并没有什么不同。一位顾客表示，“糖税”无法解决人们的肥胖问题，政府应该鼓励人们更多地去运动而不是成天坐在椅子上玩电脑。而在网络上，大多数人关心的问题则是“糖税”的成本有多少会转嫁到消费者身上。据英国《太阳报》报道，此后1.75升包装的可乐价格有可能会从1.25英镑涨到1.49英镑。

有数据显示，英国有60%的人口超重。在超重人群中，大约每四人中就有一人患有糖尿病，而英国人约有1/4的糖分是从软饮料中摄入的。因此，这项税收政策得到了英国糖尿病组织的大力支持。此外，英格兰公共卫生机构还希望此项政策能够降低儿童龋齿的发病率。

据称，全球目前共有30余个国家征收“糖税”。挪威是世界上较早开征“糖税”的国家，如今挪威也是全球肥胖率较低的国家之一；墨西哥从2014年初开始征收“糖税”，一年后含糖饮料的销售量减少了6%；南非也将于今年4月起开始征收“糖税”。

（本报伦敦4月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 22 版）