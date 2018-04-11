说起侠，与日常较远，其实普通人一旦慈悲起来近乎侠，当他不但有慈悲心，进而有能力行慈悲事的时候，如那些坐堂良医，亦同仗剑走天涯之侠。

这几天翻看刘医师的医案，他的诊余絮语录，手书、竖行，像在看一册武功秘笈。不为练那里面的功夫，只为追慕身怀医技的人，有着怎样的解世间疾苦之心、之力。

良医行医到后头，治病救人便成了有形有质的意念一枚，其他倒是轻淡。再次想起了武侠小说，想起了虚拟江湖，想起了栩栩如生的侠客，他们的形貌与行事向来不拘一格。

刘医师家是祖传中医，祖传的东西，你看见的结果确凿无疑，幽深的源头始终难看清，顶多只能说得出他爸爸是中医，爷爷也是，太爷爷还是……中医用天下万物治天下之人。比起天下之人，这天下万物的历史更悠久，道行更深。可能因此而被看得寻常，甚至视而不见。想不到经过中医之手，它们忽然翻身成为良药，这很有利于鼓舞起病人的信心——谁敢说理解世间万物？硬说通通理解，也未必理解得了它们配伍之后产生的各种效力。只要想想黑白围棋才多少颗棋子，就让人忙活了多少代仍在焦头烂额。

我们一直叫他医师。医师医师，有医有师，是医是师，代表乡亲的尊重与信赖。后来到城里坐诊，算是上了厅堂，能撑起很大的场面。他不是科班出身，当他退休以后，一身硬功夫成了硬通货，作为专家被聘为坐堂医生，科班不科班从此没了讲究，人们找他看病也从此方便了起来。

刘医师年岁渐深，一桩心事也渐渐长大。祖传中医讲究的是衣钵相传，比较遗憾的是儿子勤勉聪慧，学业有成，却非医学，他就没了传承人，当年他本人又非导师之类的身份，所以也没有安排带徒。很长时间，想到家传中医，到他为止，犹如自废家传武功，未免憾然与不甘。就有择空写下三言两语的念头，年来付诸行动，便是将历代行医积成的珍宝默默交出世间的意思。

想到他写的医案，日后有心人看到，学到，用到，相当于假手他人，使病人得益。治好了病，续人性命，也就是留份慈悲在世间。

社会上“非遗”喊了很多年，做了很多好事，但似乎还没到中医这行当。可喜的是近来看上去有不同气象，城里中医馆的出现便是鲜明的征兆。如果在祖传中医上头都不足以自信，类似在中餐上没法自信，也真是没地儿去自信了。

我观察过他的那些病人——人生劳苦，肉体不安，无论他换到哪里，后面总跟着一串人。有部分面容焦枯，神色淡漠，看得出身上这条命放出去旷日持久，成了风筝一只，而手上的线愈来愈短，愈来愈细……难怪他的医案里都是癌症、怪病、慢性病。人们来到他面前，是要将手上的线头交到他手上，请他发力一同拉住这条命。

当然更多的还是普通病。流感，普通吧。跟他相知的人得流感，拔脚投奔而去，光景是在跟时间赛跑。行动敏捷的话一帖下去管够。当然如果有预感吃点他推荐的中成药就成，不劳他开方子。以我的推测，无非是不好的东西侵入，先从皮毛，然后一步步登堂入室，他的药便是赶在之前将其赶出来，所以早早迟迟决定着痊愈的快慢。比如还在敲你家门的时候就将其赶走，容易，等到了内室再往外推搡，必定费点手脚，连累家里的桌椅翻倒。

有时候，走路不小心扭了，也找他，然后到手一团青黑色的草药贴伤处。告诉我有毒，揭下来后要小心包好再扔，免得伤及小动物们。

有一回母亲住院多天，腿上长出的大肿块，连日来无论怎么打针吃药都没用，拿长针穿刺，也没有什么下文。找到他，又拿来了一团青黑色的草药，告诉我们找片鲜菜叶敷上就好——鲜菜叶保湿。第二天即消，忧惧苦痛消失。大家看着奇特，他自己看着平常。不过是毒素结在此处，解掉了便是，他说。

将刘医师与武侠联系起来，除了他神秘的医技，还有他的行事风格。

还在岛上的时候，他挺年轻。有一天值夜班，接诊了一位急腹症患者，异乡人，在此举目无亲。经诊断，需要尽快送到海港对岸镇里的人民医院动手术。

一直以来，刘医师都是个坚定的中西医结合推崇者。

已近年关，正下着大雪。没有车子，只好敲开一位熟悉的拖拉机手家门，求他帮助送到渡口。气温低，柴油凝结，发动不出，抱了大堆的稻草烧化……顶着风雪到渡口，又没有船，当地派出所好不容易联系到了岛上唯一的机动船，正由手摇船改装，因未完工，只有一盏梢头灯。当年的船老大也只会摇橹，逼上梁山的刘医师只好第一次充当船老大，真正的船老大退而指引航道。

风雪交加的深夜，凭着一腔慈悲生出来的勇气，他闯过风雪、闯过浪涛、闯过黑暗、闯过所有艰险，将船平安开过海港。靠岸后，船老大守着船，他又独自将病人背上去。负重上坡，路面结冰……但脚踏实地的感觉比起刚才好得太多了。

病人当夜动了手术，不久痊愈。

想象那天的情形，海天一片混沌，主宰这片混沌的唯有暴烈的风声、涛声与机声隆隆。然而病人在呻吟，落在他这个医师耳中，生命的呼救声顽强而清晰。在此，他的确越过了医师身份，直接化身为侠客，掌舵的双手如握剑，带着他的病人共度命运里的困厄。那一刻，他的命与病人的命也确切地联系在了一起，一沉俱沉，一浮俱浮。

尊重生命，爱世上的人，说说虽好，去做才更好。

只要天生血肉之躯，那里就是普通人无法洞悉的世界。幸而良医在此，殚精竭虑，袪邪扶正，相当于任侠仗义。至此，我相信了侠非虚拟。

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 24 版）