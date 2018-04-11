全国5.5亿亩农作物应用绿色防控技术

人民网北京4月10日电 （记者郁静娴）日前，记者从农业农村部召开的全国农作物病虫绿色防控推进落实会获悉：截至2017年底，全国主要农作物绿色防控面积达到5.5亿亩，绿色防控覆盖率达到27.2%，比2014年提高7.2个百分点。农业农村部种植业管理司会同全国农技中心总结提炼出28套适合不同地区、不同作物的全程绿色防控技术模式，将在各地进一步验证后，尽快上升为行业标准。

近年来，各地坚持绿色发展理念，山东、天津、江苏等地投入专项资金用于绿色防控技术和物化补贴，支持标准化生产。据了解，农业农村部每年安排15亿元专项资金推进主要粮食作物和果菜茶绿色高产高效创建，推广绿色生产技术模式。从去年开始，农业农村部每年安排10亿元资金在150个县开展有机肥替代化肥试点，协同推进绿色防控技术应用。

农业农村部种植业管理司司长曾衍德表示，进一步推进病虫绿色防控，要强化绿色植保和公共植保“两个理念”，突出粮食生产功能区、果菜茶优势区和农产品品牌基地“三个重点”。要大力推行绿色防控替代化学防治，集成组装成熟的可复制、可推广、农民乐意接受的绿色高效技术模式，构建病虫绿色防控的长效机制，增加绿色优质产品的供给。

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 14 版）