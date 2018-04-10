“吃不死人”怎能成为个别企业的从业底线？

近日，央视等媒体曝光福建和江浙一带的商家存在食用调和油造假售假问题。调查发现，不少调和油打着山茶油或橄榄油等旗号，实质却是象征性加一点相关成分，多数成分都是用价格低廉的大豆油以次充好。以橄榄调和油为例，其配料表中标称含有6%的橄榄油，实际含量不超过3%。一些不良商家甚至表示，他们掺假的底线就是不使用地沟油，“吃不死人”即可。

这样的结果无疑让公众和消费者震惊。尤其是这些不良商家还将“吃不死人”作为拥有从业良心的标准，可谓滑天下之大稽。

这不由得让人联想到10年前三鹿奶粉中毒事件引发的中国乳品全行业危机，多个国内知名品牌厂家生产的奶粉和液态奶中均被检测出含有三聚氰胺，从而暴露出中国乳品行业长期以来添加三聚氰胺这一“业内公开的秘密”。当时就曾有媒体报道称，添加三聚氰胺之所以早已成为行业“通病”，原因在于不少乳品厂家认为，只要控制好添加比例，“喝不死人”，又能提高乳品蛋白检测量，进而降低产品成本。何乐而不为？

请看，这样的想法与现在那些掺假的调和油厂家是不是惊人的相似？

真是“好了伤疤忘了疼”。要知道三鹿毒奶粉事件最终为中国乳品行业带来的是极其严重的持续的信誉危机。从那时起，国内相当多消费者对国产乳品失去信任和信心，开始转而相信洋品牌。而这种负面影响一直延续至今仍未完全消除。一些业内人士曾向笔者吐槽，现在国内不少品牌企业生产的乳品标准虽早已达到国际一流水平，但仍难收获本土消费者的信赖。可见，将“吃不死人”作为食品行业底线的错误认知，直接伤害的是信任这些产品的广大消费者，而最终伤害的将是全行业的信誉，危及到的是全行业的生存和健康成长。

尽管有三鹿事件的食品安全教训在前，但仍然不能足够警醒这些食用调和油的不良商家。这不得不让人深思其中哪些环节出了问题，是监管不到位？还是违法成本太低？亦或是相关的法律不够完善？可能这些方面的问题或多或少都不同程度存在，但是从根本上看，这些从事食品行业的商家在行业道德和行业伦理方面显然存在深度缺失。尤其是他们内心对于自己从事的行业，对于所服务的消费者，缺少一种真正的敬畏感，甚至缺少一种发自内心的基本尊重。

古语，民以食为天。中国的老百姓最在意的可能就是入口之物。因此，最不能容忍的也就是对于食品的造假。如果在这方面出现任何问题，都将可能引发全行业的危机。须知昨天三鹿毒奶粉事件引发的乳业危机很可能成为今天调和油掺假的未来下场。因此，必须引起各方重视，坚决杜绝此类问题。

说到底，食品行业首要的底线是安全。那么安全从哪里来，显然不是“吃不死人”的错误认知，而是从自律到他律，从行业伦理的培养到市场准入的严苛，从监管及时到惩处给力，哪一环都必不可少。