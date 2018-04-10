中小学生为何不爱吃“营养餐”

根据中科院地理科学与资源研究所日前发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》，我国餐饮食物浪费量惊人，其中，大型餐馆、游客群体、中小学群体、公务聚餐等是餐饮食物浪费的“重灾区”。其中，学生营养餐浪费比例达到了供应量的三分之一，被调研的某城市中小学生粮食浪费量为每餐130克。

事实上，许多中小学都配备了看上去花色品种很是齐全的营养餐，如果单就各类营养数值来看，中小学生成长所需摄入的营养能够达到标准。但是，如果这些食物最终被孩子们丢弃，那么，他们所获得的营养也是有限的，营养餐并未起到营养的效果。

为什么中小学生不爱吃营养餐？一方面，的确有部分孩子饮食习惯不好，挑食偏食，这从营养餐中被浪费的食物分类就能一窥端倪，有45%的主食和30%的蔬菜进了泔水桶，而85%的肉食和90% 的汤水都进了肚子。另一方面，学校和餐饮供应方也应反思，如果营养餐味道不好吃，学生吃不下去，最终营养也会“打折扣”。营养餐供应量是根据孩子饭量设计的，一些孩子丢弃食物后，为了填饱肚子自然外出打牙祭，膳食均衡和餐饮卫生自然更受影响，报告也显示，超过半数的学生倾向于校外就餐。

笔者从小学一年级到高中三年级，吃了12年营养餐，或者说就是盒饭。吃过的餐盒叠放在一起，恐怕能有几十层楼高。当一种口味的盒饭连续吃上多少年，天天吃顿顿吃，再好的胃口也吃不下去了。家长们也找过校方，询问能否提供现做的热饭菜，得到的答复也很无奈：学校里没有空间和人手去搞一个食堂。中午12点送到孩子手中的营养餐，往往9~10点就做完了，盒饭从城外的配餐公司送到市区耗时很久，再好吃的饭菜，也难免变了味道。另外，千篇一律的菜色，制作不佳的菜品，也让孩子们失去了胃口。

与中小学营养餐屡屡被吐槽不同，大学校园的食堂，往往是被学子们竞相转发的亮点，甚至成了招生利器。同样一群人，为什么上中学不爱吃营养餐，上了大学就爱上食堂？其实，变化的不是孩子的口味，变化的也不是食物档次，因为营养餐和食堂做的都是家常菜，而是因为，大学食堂往往有各类补贴，另外也引入了一定的竞争机制，自然在花色品种上追求创新。相比之下，中小学餐饮不仅缺少相应的补贴机制，而且配餐选择也并不透明，一些学校就餐人数较少，存在长期由一家机构包办餐饮的情况，自然缺少动力。

营养餐不仅要让孩子们吃好吃饱，还要吃得健康，超出比例的“小胖墩”和“小麻杆”都不是正常现象，毕竟，中小学餐饮质量不仅关乎孩子们的身体，也关乎下一代人的整体素质。有关部门应当加大对中小学餐饮的经济支持力度，并且引入相应的招投标机制，让老师、家长和学生能够参与其中。