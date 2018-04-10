不要把衰老当病治 衰老是自然规律不可抗拒

近日，在北京医院举行的国家卫生健康委员会新闻发布会上，北京医院院长王建业表示，在老年病治疗中要普及的观念是，不要把衰老当病治。“首先，衰老是自然规律，是不可抗拒的。具体体现在两个问题上：一是器官的退化，就是能力差了；二是整体功能的减退。”

据了解，到2017年年底，我国老年人口（60岁以上）2.41亿人，已占全国总人口的17.3%。仅2017年，新增加的老年人口就超过1000万。

“我经常跟患者讲，年轻时，一手提30斤、50斤没问题，走10里路没问题，到了80岁还可以吗？您胳膊腿都没有问题，骨头也没有问题，那为什么现在走不了那么远，10斤提着都费劲儿呢？肌肉的量减少了，功能就会减退。再比如年轻人一顿饭吃半斤，消化吸收排泄都没有问题。但是老年人吃三两都消化不了，这就是功能的退化。”王建业说，“器官的改变和功能的退化，就是衰老的标志。这些问题其实都是衰老的表现。”

王建业认为：“中国老龄化问题非常特殊，第一个特点是，速度非常快，1999年我国就已经进入老龄社会。第二个特点是我们的人口基数非常大，是世界上首个老龄人口突破两亿的国家。第三个特点是未富先老。”

对于如何辨别衰老与疾病？王建业解释说：“什么叫病呢？是在衰老的基础上，在器官功能退化的基础上，一个脏器，比如肺的呼吸功能，氧的交换功能不如年轻人了，在这个基础上又发生了感染，那就是病，就必须治疗。再比如有些老年人骨质疏松，关节有退行性病变，关节用了七八十年了，有磨损，可能走不远了，但是如果磨损非常厉害，影响行动了，可能就到了换关节的地步，那么就是病，就需要治疗。”

北京医院常务副院长奚桓说：“对老年群体，恐怕不能单一追求以治愈某一种疾病为目的的诊疗方向，而是要综合考虑。能够治愈的疾病就治愈，能够控制的疾病加以控制，能够延缓的病程加以延缓，同时维持老年人每个个体的整体健康水平。兼顾一个人整体的、全面的诊疗观念，是老年群体跟其他群体不同的地方。”

王建业表示，除了健康教育、健康促进，老年人的疾病谱的改变也值得关注。很多病过去没有见过，现在已经变成了常见病。“不仅老年人要主动积极应对，老年医学工作者也要去研究，70岁以后什么病常见，80岁以后什么病常见，都是需要知道的”。（魏文）