肺功能检测要经过以下几个环节：流量记录仪、体积描计箱、支气管激发实验、气道扩张实验、脉冲震荡检查、0.1秒闭口压和呼出气一氧化氮浓度。

肺功能检测七站流程

第一站，流量记录仪

首先叼住口件，像平时休息一样平静呼吸几十秒；接着快速用力吸气呼气，每次都要吸到头呼到底，越快越好，持续几十秒；下一个动作就是快速吸气到头，随后爆发呼气一直吹到底，再快速用力吸到头，反复三次；最后是平静呼吸，突然吸气到头再呼气到底，随后立刻吸气到头后憋气数秒钟，再随指令呼气到底。

第二站，体积描计箱

首先是快速吸气到头，随后爆发呼气一直吹到底，再用力吸到头，反复三次；接下来是平静的吸气呼气，在此期间会遇到阻力，请仍然按照平静呼吸的节奏完成呼吸动作。

第三站，支气管激发实验

在此期间会感觉到口中会有空气的快速振动，只要叼住口件，正常平静的呼吸即可。

第四站，气道扩张实验

有的病人不能完成支气管激发试验，可以进行气道扩张实验。快速吸气后爆发呼气到底，吸入药物后重复上述动作。

第五站，脉冲震荡检查

在此期间会感觉到口中会有空气的快速振动，只要叼住口件，正常平静呼吸即可。

第六站，0.1秒闭口压

同样只要叼住口件，正常平静呼吸即可。在此期间会感觉到呼吸的阻力，按照平静呼吸的节奏完成呼吸动作即可。

第七站，呼出气一氧化氮浓度

首先吸气到头，接着按照一定稳定速度呼气，呼气速度只要让显示器上的标志维持在稳定范围内即可。

以上就是肺功能检查的全部内容，患者不用紧张，操作全程都会有专业的技术人员现场指导，协助指导大家顺利完成检查。

【专家提示】

肺功能检测要经过以下几个环节：

流量记录仪、体积描计箱、支气管激发实验、气道扩张实验、脉冲震荡检查、0.1秒闭口压和呼出气一氧化氮浓度。

除了前两项需要反复三次，其余都只要平静呼吸即可。全称专业人员指导不用担心。

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