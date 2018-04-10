中医药治肿瘤作用毋庸置疑

上一监测周期（3月31日～4月6日），微信平台共发布11954条中医药相关图文消息，微博平台共推送2764条信息。“治肿瘤中成药受质疑”成为中医药领域舆情热点。

转载热度前十的新闻如图：

重点事件舆情分析：

3月30日，微博账号@东大夫发文质疑肿瘤患者每年花在中成药上的医保钱过多，引发其粉丝的大量转载和评论。截至4月7日10时，该条微博获得4402次转发，951条评论。4月2日，新浪财经及其微博账号@新浪证券同时发布《用中药注射剂治中晚期癌症 拿什么治养老保险“穿底”？》，文章指出，新医保更加放开了众多中成药药物的适应症，这势必会造成医疗保险的更多支出，并认为这些钱没有用在真正需要的地方。部分反中医药的微博账号快速转发此信息，引起新一轮质疑中成药治疗肿瘤舆论热度升温。

此次事件主要在微博平台传播，一些意见领袖的情感煽动让很多不明真相的群众倒向质疑肿瘤中成药的一方。另外，新浪财经发布质疑中药注射剂的文章只被一些知名度小的财经网站转载，传统媒体未对此事件跟进报道。

我们都知道肿瘤，尤其是恶性肿瘤，其治疗在现代医学中也是十分复杂的，经常采用多学科综合的治疗方法。在治疗肿瘤的问题上，中西医侧重点有所不同，但这不能成为厚此薄彼的理由。西医治疗肿瘤比较注重各项生化指标，多采用手术、放疗、化疗的手段,这些治疗方法能够使瘤体缩小或消失，延长患者生存时间，但也给患者带来较严重的不良反应，极大影响了肿瘤患者的身体机能和生活质量。而中医治疗肿瘤更注重患者自身的感受，从患者整体病情出发，在为患者延长存活时间的同时提高其生活质量，采用的手段常常是带瘤生存，即癌性症状消失了，患者处于临床治愈的健康状态。

近年来,随着肿瘤治疗综合观念的提出,中医药治疗肿瘤优势日益凸出,并得到国际上的认可。2016年，全美癌症研究基金会将第七届圣捷尔吉癌症研究创新成就奖授予中国工程院院士王振义和中国科学院院士陈竺，奖励他们将传统中药的砷剂结合西药用于治疗急性早幼粒细胞白血病，使患者的“五年无病生存率”从大约25%跃升至95%，并阐明其分子机制。

长期的临床实践已证实，中医药治疗肿瘤的优势不在于直接抑制肿瘤的生长，而是通过对机体的整体综合调节，达到机体内环境的动态平衡。而纳入医保的中成药，具有极高的安全性和有效性，辨证治疗肿瘤效果明显，优势不可替代。尤其是中药注射剂，其具有安全系数高、不良反应发生率低、起效快等特点，逐渐成为现代医学抗肿瘤常采取的方法。而且，中药注射剂联用其他药物治疗肿瘤可在有效减少转移和复发的同时提高机体免疫功能，改善患者的生活质量。

2018年《政府工作报告》指出，“鼓励中西医结合”。当前，西医和中医都不是治疗肿瘤的唯一方式。中西医在治疗肿瘤上各有千秋，应该互相补充、协调发展，既要利用西医学从基因、分子水平深入探讨肿瘤机制，也要利用中医学从整体观念出发提高患者生活质量。治疗肿瘤，莫要对中西医厚此薄彼，应积极推进中西医结合，发挥中西医最大效用, 共同解决人类疾病难题。