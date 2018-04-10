手足口病流行强度预计将高于去年 卫健委：希望家长主动为孩子接种疫苗

4月9日，国家卫生健康委举行新闻发布会，疾控局局长毛群安表示，今年手足口病逐渐进入流行期，预计强度将高于去年，希望家长主动为孩子接种疫苗。

手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病，是我国法定报告的丙类传染病。2010年以来，发病人数一直位列我国法定报告传染病的首位，每年平均报告病例数达到了206万例，因病死亡的人数也位列法定报告传染病的前五位。

毛群安介绍，近些年来，全国手足口病呈现了隔年高发的特点，预计今年手足口病整体流行的强度将高于去年。最近监测发现3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，病例报告数开始上升，这预示着手足口病逐渐进入流行期。

毛群安建议，家长要主动了解手足口病防控知识，重点做好儿童个人和环境卫生，主动接种疫苗。EV71疫苗目前是二类疫苗，是我国针对手足口病重症首先研发成功的针对EV71病毒的疫苗，它的安全性和保护效果都很好。也希望各地结合本地的实际情况，结合疫情发生的情况做出判断，及时向家人、学生提供疫苗接种的支持，提供疫苗接种的服务和指导。在手足口病高发期，尽量少去公众场所，一旦出现发热、出疹等情况应及时就医，并加强居家隔离。