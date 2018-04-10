我国将“年检”城市健康

健康城市究竟什么样？我国每年将邀第三方机构对全国所有国家卫生城市进行“把脉”，并公布健康城市指数。昨天，国家卫生健康委员会解读了《全国健康城市评价指标体系（2018版）》。

2018版指标体系凸显“大卫生、大健康”理念，力求用最适宜的指标综合反映健康城市的情况，其中包括5个一级指标、20个二级指标和42个三级指标。指标体系中出现了更多与健康联系密切的指标，例如将“高中阶段教育毛入学率”替换为“学生体质监测优良率”，将“亿元GDP安全生产事故死亡率”替换为“职业健康检查覆盖率”，新增“每万人口全科医生数”等指标；同时还依据新时期健康问题的变化趋势调整指标，例如就当前我国肿瘤发病趋势，设置了“肿瘤年龄标化发病率变化幅度”指标，以变化幅度衡量城市相关工作。 此外，重度以及以上污染天数、公共厕所设置密度、人均绿地公园面积以及病媒生物密度控制水平等，都成为一个城市能否达到健康城市标准的重要衡量标准。（记者 刘欢）