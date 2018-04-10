青海全面推进牦牛产业振兴发展

日前，青海省出台《关于加快推进牦牛产业发展的实施意见》并召开推进牦牛产业发展动员部署大会，明确提出力争到2025年成为全国牦牛特色产业优势区、全国重要的牦牛肉生产基地、精深加工基地，并全面确立青海牦牛在全国乃至世界牦牛产业中的中心地位。

据介绍，在今后几年，青海省相关部门将围绕建设牦牛饲草料、标准化养殖和仓储加工基地，健全牦牛良种繁育、科技服务、品牌及营销体系，制定牦牛产业生产加工标准，完善推进牦牛产业发展机制等重点工作全面推进牦牛产业振兴发展。

在高海拔、干旱、低氧的生态环境中，牦牛是全球唯一适应高寒条件的大型物种，也是整个青藏高原发展肉牛类的基础。青海省农牧厅数据显示，截至2017年底，青海牦牛存栏总量480.97万头，居全国之首，占全世界牦牛存栏量的32%。然而，庞大的数量背后却是多年以来原始放牧、产业粗放发展、产业化程度低的状态。

近年来，青海省通过实施草原奖补政策和“粮改饲”试点，进一步夯实了牦牛产业发展的饲草料基础；通过推进全国草地生态畜牧业试验区建设，调整牧区生产关系，牧民群众生产动力得到激发；牦牛养殖繁育技术取得重大突破，一年一胎、高效养殖等关键技术逐渐成熟，为牦牛产业实现跨越式发展筑牢了基础，“世界牦牛之都”开始叫响全国。

目前，青海省级财政已下达牦牛产业发展专项资金5000万元作为引导性资金，通过撬动社会、金融资本，共同助力牦牛产业振兴发展。（记者郜晋亮）