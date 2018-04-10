24岁伴娘感冒后右腿截肢！感冒后一到三天很危险

以为只是一场普通感冒，吃点药就好了，没想到，从感冒发病到住进重症监护室，短短一个月时间，24岁的闵文清花费高达几十万元的治疗费用，她还失去了右腿!

发病前夕，闵文清连续两天参加两场婚礼，感冒后休息不够加上劳累，直接休克倒在了卧室床上。被送到南充市川北医学院附属医院后，经医生诊断，女子患有包括暴发性心肌炎、肠道感染、脓毒血症、多器官功能障碍综合症、心律失常等9项病情，随后被送入重症监护室病房。幸运的是，被医生及时抢救过来了，但由于严重感染，被迫截肢。

感冒后有种心肌炎猝死率极高

感冒后有种疾病很凶猛，起病急，进展迅速，有些患者甚至来不及去医院就发生猝死!这就是暴发性心肌炎。空军军医大学西京医院心脏外科俞世强主任介绍，出现爆发性心肌炎如果如得不到及时抢救，死亡率可达70%~80%。

但若救治得当，患者心功能可完全恢复，预后较好。阜外医院成人外科中心副主任医师孙宏涛介绍，早期急性病毒性心肌炎一般经过严格的休息，补充营养、药物治疗后大多数可以治愈，心肌细胞在三个月的休养生息后或症状消失。

爆发性心肌炎早期征兆要注意

杭州第一人民医院心脏中心主任王宁夫介绍，暴发性心肌炎属于病毒性心肌炎的一种，主要由病毒感染引起，由于病毒的结构和心肌细胞膜结构有一定相似性，人体的免疫功能在攻击病毒时也会误攻心肌细胞或外周肌肉细胞，导致心肌细胞受损。

暴发性心肌炎可发生于任何年龄(2岁~82岁)，儿童及青壮年多见，男女发病没有差异。可发生于任何季节，冬春季多发。

许多患者早期仅有低热、明显乏力、不思饮食或伴有轻度腹泻，可持续3~5天或更长。心肌受损表现为病毒感染前驱症状后的数日或1~3周，发生气短、呼吸困难、胸闷或胸痛、心悸、头昏、极度乏力、食欲明显下降等症状，为患者就诊的主要原因。血流动力学障碍为暴发性心肌炎的重要特点，部分患者迅速发生急性左心衰或心源性休克，出现肺循环淤血的表现，如严重的呼吸困难、端坐呼吸、咯粉红色泡沫痰、焦虑不安、大汗、少尿或无尿等。

王宁夫主任介绍，近几年他们持续做的一项新研究发现，60%~70%的暴发性心肌炎没有典型的潜伏期，感冒一到三天就会迅速出现心肌炎的症状，而且由于受到了感冒发热症状的掩饰，心肌炎的症状很难被发现，容易漏诊误治。

专家们提醒，患重感冒后一定要好好休息，不适合在感冒期间劳动或锻炼。出现发烧、全身酸痛、咽喉痛、腹泻、胸闷、心悸、气喘、眼前发黑等情况，应及时去医院做心电图、肌钙蛋白等检查以排查心肌炎。

