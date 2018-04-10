女性常吃红肉罹患远端结肠癌风险较高

英国利兹大学一项研究显示，经常食用红肉的女性罹患远端结肠癌的风险较高。研究结果刊载于最新一期《国际癌症杂志》。

研究涉及32147名英国女性。依照日常饮食习惯，研究对象分为四组：第一组常吃红肉，人数最多，达到65%；第二组爱吃禽肉，人数占3%；第三组爱吃鱼肉，为13%；第四组爱吃蔬菜，人数占19%。随访17年间，研究对象中出现335例结肠癌，其中119例为远端结肠癌。远端结肠位于结肠末端，为粪便储存处。研究人员发现，爱吃蔬菜组研究对象罹患结肠癌的风险最低；常吃红肉的研究对象，罹患远端结肠癌的风险较高。

美国《新闻周刊》网站援引研究人员的话报道，希望这一新发现能够帮助女性更好地管理个人健康，尤其是那些有着结肠癌家族史的女性。研究人员说，这项研究有一定局限，研究对象中爱吃禽肉和鱼肉的女性较年轻，而且身高体重指数较高，而这些因素可能影响结肠癌风险。多年前有一些研究显示红肉关联结肠癌风险。这种关联可能源于多个因素，包括红肉高温烹饪过程中产生的化学物质、加工肉使用的防腐剂等。