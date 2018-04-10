男孩咳嗽久治不愈  原是囫囵吞“柿”

12岁留守男孩晓晓（化名）半年前开始反复咳嗽、高烧，爸爸妈妈在外打工，爷爷奶奶和姑姑让晓晓吃了不少感冒药，但半年过去了，“肺炎”“感冒”总是不断复发。前日，在湖南省人民医院儿童医学中心，医生在静脉全麻下为晓晓进行了纤支镜异物取出术，成功取出一个直径约两厘米的柿子核。

据晓晓回忆，学校附近有棵柿子树，当时他摘了一个边跑边吃，只觉得有滑溜溜的东西顺着喉咙下去，当时很不舒服，但喝了几大口水之后他就没有在意了。在那之后，晓晓便经常咳嗽、发热，由于爸爸妈妈远在外地，并未对这样的小病引起注意。

“一般留守儿童咳嗽‘久治不愈’，我们就要高度警惕是否呛入了异物，这样的例子很多。我们收治过最严重的一例，因发现时间太晚，孩子的肺最后被切掉了一半。”该院儿童医学中心呼吸免疫科副主任医师林小娟提醒，一般婴幼儿比较容易呛入异物，对于大龄儿童，家长们必须培养他们养成正确的饮食习惯。不要在奔跑、打闹时进食；要告诫孩子，一旦异物不能自然咳出，不要用水或食物吞服。此外，家长可立即对孩子使用“海姆立克急救法”进行急救，同时拨打120急救电话，迅速送往有条件的医院进行抢救。

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海姆立克急救法

急救者首先以前腿弓、后腿蹬的姿势站稳，然后使患者坐在自己弓起的大腿上，并让其身体略前倾，然后将双臂分别从患者两腋下前伸并环抱患者。左手握拳，右手从前方握住左手手腕，使左拳虎口贴在患者胸部下方肚脐上方的上腹部中央，形成“合围”之势，然后突然用力收紧双臂，用左拳虎口向患者上腹部内上方猛烈施压，迫使其上腹部下陷。由于腹部下陷，腹腔内容上移，迫使膈肌上升而挤压肺及支气管，这样每次冲击可以为气道提供一定的气量，从而将异物从气管内冲出。施压完毕后立即放松手臂，然后再重复操作，直到异物被排出。（记者 唐江澎 通讯员 黄若冰 彭瑛）