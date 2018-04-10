“食育”是重要的家庭教育

给学生提供午餐似乎是个费力不讨好的活儿。一位小学校长告诉记者，学校有义务协助为孩子们提供安全且有营养的午餐，但吃饭本来就是众口难调的事情，所以饭菜是否可口、学生会否浪费，学校往往很难保证。（4月8日《光明日报》）

有学校通过市场化运作和家校监督，大大提高了学生午餐的质量和安全保证，但这只是解决了问题的一个方面。饭菜是否可口，还涉及每个孩子们的胃口，虽然不可能强求统一，但有必要引导健康饮食——即食育，对此学校有责任，根源却在家里。

依稀记得，孩子生下来会吸吮妈妈的乳头和自己的手指，这大概是一种本能，但长到一岁左右时，你给他一种食物，除非饥不择食，一般情况下，孩子是不会轻易吃的，当看到爸妈吃过，他才会吃，然后就会向你要。从此，爸妈是什么口味，孩子就是什么口味。家庭是什么饮食习惯，孩子就是什么饮食习惯。口味与习惯几乎伴随孩子一生。说乡愁就是“妈妈的味道”，这是对妈妈的赞美，实际上也隐含了家庭在食育方面的责任。

如今中小学生的父辈及以上年龄的人，大都经历了食物短缺时代，在“要吃饱”的时代，谈不上今天所说的食育。物质丰富起来后，很多孩子是“被吃饱”，他们从小养成了重口味、挑食与偏食的习惯。学校供应的即使是科学膳食，孩子也不接受。加之又有校外琳琅满目的餐饮选择，自然放弃学校午餐，造成巨大浪费。一份《中国城市餐饮食物浪费报告》显示，城市餐饮浪费总量惊人，而中小学生的食物浪费明显高于城市餐饮浪费的平均水平。学生营养餐人均浪费216克，约占供应量的三分之一。

所谓食育，就是良好饮食习惯的培养教育。即从幼儿起，给予食物、食品相关知识的教育，延伸到食文化传承、劳动观念和节约意识的启蒙、对食物的探源兴趣与感恩之心等，达到培养终生健康的身心和丰富人性的目的。