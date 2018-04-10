5岁女孩摔倒　手里铅笔插入左脸

3月30日，黄陂5岁女孩小乐（化名）被送到武汉儿童医院看急诊时，在场的医生护士和家长都被吓了一跳：孩子左脸上插着一支铅笔。

小乐的奶奶告诉接诊医生，小乐此前在家写作业，一边玩铅笔，一边在椅子上扭来扭去。后来她有事离开，突然听到小乐惨哭，闻声赶去就看到孩子摔倒在地，原先拿在手上写字的铅笔插进左脸，只有一段露在外面。给小乐做CT检查显示，铅笔从她左颧弓下方斜向上刺入面部，深达4厘米。幸运的是，没有伤到重要的神经和血管。经该院整形颌面外科紧急手术，一个多小时后，医生顺利将铅笔取出并缝合伤口。4月8日，小乐平安出院回家。

近来，武汉儿童医院已收治多例因意外被尖锐异物戳伤的病患。武汉儿童医院整形颌面外科主任医师周启星表示，家长一定要加强看护、教育，孩子走路玩乐时，不能手持尖锐异物，更不能让孩子边打闹边进食。此外，万一孩子不慎被异物刺伤，家长不要随意拔出异物，以免二次伤害。（记者王春岚 通讯员薛源）