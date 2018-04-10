头胎8.8斤无奈剖宫产 女子管住嘴顺产二胎

头胎8.8斤无奈剖宫产，再次怀孕为求顺产，二胎妈李曼严格产检管住嘴，成功顺产。

37岁的李曼8年前剖宫产下大女儿，昨日上午成功顺产下一个6斤重的儿子，“第一次怀孕没有经验，只想生下的孩子白白胖胖，敞开吃硬是把自己吃成了180斤，临产前检查胎儿将近9斤，不得已选择了剖宫产”，回想起自己8年前第一次怀孕生产经历，她仍觉得惋惜。去年她怀上二胎，查了很多准妈妈攻略，也咨询了医生，了解到头胎剖宫产二胎顺产并非没有可能，她便坚定了顺产的决心，科学饮食、合理控制体重。虽在孕中期患上了妊娠期糖尿病，但通过医生指导管住了嘴，血糖一直控制在正常范围。37周产检显示，李曼各方面条件符合顺产标准，胎儿体重也非常合适。昨日凌晨，怀孕38周的李曼自然发作，家人将其送到省妇幼保健院产科，分娩镇痛实施后一个半小时，在产科医生、助产士、麻醉医生的严密监控和鼓励下，李曼成功顺产，弥补了头胎剖宫产的遗憾。

该院产科肖梅主任医师介绍，以往头胎剖宫产，二胎后几乎都选择了再次剖宫产，但近一年来头胎剖宫产的妈妈二胎顺产的意愿在明显增强，门诊中前次剖宫产的妈妈咨询顺产的人也在明显增多。她提醒二胎妈妈，若有顺产的意愿，应按时产检，在医生指导下合理控制体重，避免妊娠合并症和并发症的发生。(记者黎清 通讯员周建跃 温红蕾)