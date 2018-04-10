养老保险单位费率下降不影响养老保险待遇

国新办9日召开国务院政策例行吹风会，人社部、财政部有关负责人就“降低养老保险单位费率会不会影响养老保险待遇”、“如何确保各项清费降费政策措施落到实处”等热点问题进行了回应。

4月4日，国务院第3次常务会议审议通过了进一步清理规范政府性收费的政策措施，清理规范的范围涉及基本养老保险。目前我国社保基金结余状况如何？继续阶段性降低企业职工基本养老保险单位费率，是否会对社保基金运行及参保人员的养老保险待遇标准造成影响？

人力资源和社会保障部副部长游钧介绍，2017年社保基金征缴收入增幅为17％，是近5年来最高水平，基金的总收入达到3.3万亿元，支出2.85万亿元，当期结余4400亿元，累计结余4.14万亿元，可支付月数17.4个月。“从2017年企业养老保险的基金运行情况来看，基金运行是总体平稳的，并且稳中向好。”游钧说。

阶段性降低企业养老保险的费率会不会影响养老保险待遇水平？游钧认为，此次延续阶段性降费的地区是有条件的，即当地基金累计结余可支付月数在9个月以上，以保障基金的支撑能力。除此之外，游钧表示，实施阶段性降费的省份所需要的前提条件是保证养老保险待遇按期足额发放。“我们进行了测算，养老保险基金费率降低1个百分点，绝大部分地区还是能够当期收大于支，少数收不抵支的可以利用累计的结余来调剂。”游钧说。

据游钧介绍，自实施阶段性降费以来，并没有影响到社保基金的正常运行，养老金待遇也没有降低，连续两年都进行了调整。“按照党中央国务院的统一部署，我们已经部署了2018年养老金待遇调整的工作，将有1.14亿退休人员能够享受到这样一个收益。”游钧说。

国务院常务会议审议通过的进一步清理规范政府性收费的政策措施如何落到实处？财政部副部长程丽华9日表示，将会同相关部委抓紧制发操作文件，确保及时出台相关政策措施；同时，进一步加强事中事后监管，确保各项清费降费政策措施落到实处。

近年来，我国扎实推进各项收费清理改革措施。自2013年起，中央设立的行政事业性收费由185项减少至49项，减少幅度超过73％。据不完全统计，各地区自主清理本地区行政事业性收费超过770项。

程丽华表示，此次国务院常务会议审议通过了进一步清理规范政府性收费的政策措施，将有利于持续打好减税降费“组合拳”，进一步减少涉企收费，降低实体经济成本。

“本次清理规范政府性收费的范围不仅包括行政事业性收费和政府性基金项目，还涉及基本养老保险、失业保险、工伤保险和住房公积金等方面。清理方式上既要停征部分收费项目，降低收费标准，还要延长一些到期的收费减免措施，让更多市场主体得到实惠。”程丽华说。

她还表示，此次出台的政策指向精准，主要是侧重于支持“双创”、战略性新兴产业发展，降低用工、用能成本，有效激发市场活力和社会创造力。(综合新华社电)