医生要善用医师责任险

近日，深圳市举行推动实施医师执业责任保险工作会议，深圳市医师协会联合商业保险机构推出医师执业责任保险。与一些公立医院购买的医疗责任险不同，此次推出的医师责任险是为医生个人的责任“埋单”，包括医院对医生的内部追责，理赔的主体不是医院，而是个人。

医师责任险并非深圳市首创，一些地方早已先行先试，但深圳市相对国内其他地方更有法律优势。2017年1月1日，我国首部地方性医疗“基本法”《深圳经济特区医疗条例》施行。其中规定，鉴定机构作出的医疗损害鉴定意见应当载明，“医疗机构管理责任和医师执业责任划分”。基于此，涉及医师的执业责任，就可以通过医师责任险进行理赔。而国内一些地方实行的医师责任险，因为法律中没有对两者权责划分的规定，医师责任险的理赔也就难以落地。

医生每天救死扶伤，难免会出现意外医疗事故，而一旦出事就要承担责任。医院在承担赔偿责任之后，往往会启动内部追责，让涉事医生分担部分赔偿金额。

设立医师责任险，为医生提供了保障，减轻医生的经济压力，能让医生更安心执业。且医师责任险推出后，经济赔偿等问题，有专业的第三方处理，医生不用焦头烂额地处理赔偿等事务。医师责任险还能让医生更放心地多点执业，更自由地在不同医疗机构之间行医，提高多点执业的积极性。同时，医师责任险也为医患双方设置了缓冲带，通过第三方定责定损，让医患纠纷由专业团队的处理来定分止争。

不过，就像机动车投保一样，投保不意味着司机开车上路就可以横行无忌，有了医师责任险也不意味着医生就可以无所顾忌。医师责任险也如机动车保险一样，在续保时会对保费进行动态调整，如果医生在上年度曾经出险，保费就会上涨，“出险”越多，保费越贵。通过这样的经济杠杆，倒逼医生提升自身医疗技术及敬业精神。在大数据时代，频频“出险”的医生，更容易暴露，行业也应予以相应的惩治。所以，行业要能善用医师责任险，让医师责任险发挥出对医生保护、督促、激励的多重作用，既保护医生正当权益，又规范医生执业行为。