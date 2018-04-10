亦食亦药各有千秋 枸杞子的十全妙用

枸杞子始载于《神农本草经》，被列为上品。其性平，味甘，归肝肾经，具有滋补肝肾、益精明目的作用，常用来治疗肝肾不足导致的腰膝酸软、头晕目眩、视力减退、须发早白及疲劳综合征等。《本草汇言》更说它“使气可充，血可补，阳可生，阴可长，火可降，风湿可去，有十全之妙用焉。”

现代研究显示，枸杞子含有枸杞多糖、甜菜碱、胡萝卜素及维生素 C等多种成分，具有提高免疫力、促进造血、抗衰老、保肝、抗疲劳、降血糖、降血脂、降血压等作用。

枸杞子亦药亦食，可单用嚼食或泡水、熬膏、煲粥、泡酒等，食用方法多样，其效果也各有千秋。

1.嚼食

效果：滋阴生津

推荐程度：五颗星

枸杞子属浆果，汁液充沛，可滋养阴液，生津止渴。直接嚼吃枸杞子对营养成分的吸收会更加充分，更有利于发挥其保健效果。《本草正》记载，“枸杞，味重而纯，故能补阴……尤止消渴”，对阴液不足导致的口渴、咽干有很好的疗效，主要表现还有两手两足心发热，并自觉心胸烦热。但需要注意的是，嚼食枸杞不宜太多，每天一般不超过20克，每次约3克即可，否则容易滋补过度，反而不利。

2.泡水

效果：养肝明目

推荐程度：三颗星

枸杞子有“明眼子”之名，常用于治疗肝肾阴虚导致的目暗不明、视物昏花等症状，《本草汇言》称它“非治目也，能壮精益神，神满精足，故治目有效。”枸杞子泡水简单易行，但其有效成分不能充分溶出，因此，最好在喝完水后将枸杞子吃掉。配伍“明目要药”菊花代茶饮，更可以水之润性，滋肝益肾、养肝明目。

3.煮粥

效果：补肾益精

推荐程度：四颗星

枸杞子与粳米煮粥，或在煲汤时加入枸杞子高温烹饪，能帮助释放枸杞子的有效成分，使其溶于粥汤之中，容易被消化吸收。可补肾益精、养血明目，缓解腰膝酸软、眩晕健忘等肝肾不足的症状。

4.泡酒

效果：强筋健骨

推荐程度：四颗星

枸杞子主入肝肾经，擅长补益肝肾。中医认为，肝主筋、肾主骨，因此，《神农本草经》赞其“久服坚筋骨,轻身不老”，即久服可强筋健骨；而酒可活血通络，中药的各种有效成分也都易于溶出，药借酒力、酒助药势而充分发挥其效力，加强其补益肝肾的作用。但因是酒剂，肝肾功能不良的人慎服。

5.熬膏

效果：益精补血

推荐程度：五颗星

用枸杞熬膏，枸杞的成分保留最多，而且滋膏补力最强，常用于防治精血不足导致的面色晦暗、须发早白等症状，熬制时常与黑芝麻、阿胶、龙眼、大枣等益精补血之品同用。

需要注意的是，枸杞子虽药性平和，但味甘滋腻，易敛邪、助热、生湿，不宜久服多用。体内有实热的人和脾虚有湿及泄泻的人更要忌服，低血压者及过敏体质的人要慎用。▲