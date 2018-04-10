日本推广“健走攒积分”

日本人口老龄化严重，导致国家税收用于补贴民众医疗的费用不断攀升，成为日本国家财政的沉重负担。老龄化还带来劳动力不足和整个国家缺乏活力，让日本在与他国竞争中处于不利地位。因此，日本政府决定鼓励老人积极锻炼健身保持健康、减少疾病。借着2020年东京奥运的东风，日本政府开始在全国6个高龄城市推广“健身积分制度”。

这项制度是指日本各城市内的健身中心以及政府举办的健康班将积极招揽40岁以上民众从事“健走运动”，用每天健走的步数积累积分，一年内可以随时去健身中心或者政府的健身班用积分兑换奖品或者购物折扣券等。“健走活动”很快受到人们的喜爱，尤其是每天赋闲在家的老人。他们很多人平时就有运动习惯，现在加入活动后，一年可以获得好几万日元礼品券。

日本高知县政府不仅要求县内民众健走攒积分，还要求民众每天饮食摄入“健康料理”，凡是每次吃饭到县内指定的健康料理餐馆就餐，都可以享受餐费打折。

除健走，日本各城市健身中心还鼓励老年人们锻炼双手握力，以及用舞蹈锻炼身体平衡协调能力。现在日本的“老年人体育俱乐部”如雨后春笋般涌现。以前天气好时，日本公园里都是情侣，现在都是运动的老人。《朝日新闻》前不久报道称，现在日本65岁以上女性和75岁以上男性加入体育俱乐部的比例达到40%以上。参加体育俱乐部还有助于老人发现生活的意义，结交新朋友。

日本富士电视台上月专门播放了中国江苏省南京市一群老年人晚饭后跳广场舞的视频，日本运动专家对中国老人跳广场舞赞不绝口，认为这是春季最好的老年人运动项目，有助于老年人恢复元气。有日本老人对《生命时报》记者说，对于保守内向的日本人来说，他们羞于在公众场合唱歌跳舞，但内心渴望与同龄人扎堆，当他们看到中国老人的广场舞后，十分羡慕和跃跃欲试。

现在，一切有助于健身的运动都陆续被引进日本，在老人中间掀起一波又一波的健身热潮。▲（记者 李 珍）