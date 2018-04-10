瑞典企业强制员工健身

每周五上午11~12点，比约恩·博格公司（瑞典的一家服装公司）在斯德哥尔摩总部的全体员工，必须按要求到附近的健身中心参加强制性的健身课程。课程内容每周更换，包括瑜伽、拳击、健身训练和跆拳道等。如果员工不在或者由于怀孕等原因不能参加锻炼，公司会安排他们参加另一种形式的体育活动。

该公司的“强制性健身课程”由公司首席执行官亨瑞克·邦吉两年前提议并实施。邦吉2014年加入公司，当时公司状况很不乐观。因此，邦吉推出了一项新战略，立志将销售额翻倍，并在5年内拥有90％的员工敬业率。邦吉说，“每位员工都应该提高自己，这样，我们才能成为一支更好的团队。每个人都是团队一员，都必须健身。”

邦吉认为，经常锻炼有助提高员工的工作表现，帮助他们更高效地处理事务。此外，健身将公司所有部门的人都集中到一起，让员工们抛开自己的职位，在一个新平台上重新认识彼此。对公司而言，这不仅仅是保持健康或者缓解工作压力的方式，同时也增添了乐趣，强化了团队成员之间的纽带关系。

该公司会计部门的员工伊达·朗表示，强制性健身政策实施后，公司的主要业绩指标得到提升：2013 ~2016年的净销售额增长27％，营业利润翻了3倍。2016年，员工敬业度提高3％，现已达到75％。

传媒经理佩妮拉·约翰森说：“工作时间健身，很愉快也很奢侈。强制性健身政策使每个人都得到了自我挑战的机会。如果我们都拥有健康的身体和积极的心态，工作上表现更出色。”

这种“强制性健身政策”源于瑞典人心中一个根深蒂固的信念，就是“如果你热爱运动，就会成为一个更好的人”。瑞典斯德哥尔摩大学经济学研究员卡尔·赛德斯卓告诉《生命时报》记者，“瑞典人坚信，多运动，并且多接触自然，会拥有强健的体魄和快乐的心情。”

正是因为这样的信念，瑞典人比欧洲其他国家的人运动多。2014年欧洲晴雨表民意调查显示，瑞典大约有7成人每周锻炼1次，5成以上的人每周锻炼2~3次。瑞典一项对近3000名管理人员的调查也显示，超过90％的人表示体育锻炼对他们的领导能力有积极影响。▲