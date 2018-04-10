英国给病人开“无药处方”

当医生龙飞凤舞开处方时，大部分人都希望拿着处方去取药。很少有病人会知道，自己可能被“转诊”到健身房或者被要求去做志愿者。这看起来很奇怪，但越来越多的英国医生正在开出这种“无药处方”，希望用社会处方，缓解人们的健康问题，同时减轻公立医疗机构的运作压力。

没有药，为什么还要开处方？其实，英国推出“无药处方”，最初源于认识到像糖尿病这种慢性疾病可以通过改变生活方式改善。英国卫生部、英格兰保健署和公共卫生署今年总计提供400万英镑，用来鼓励第三方和义工组织建立社会处方计划，以减轻公立医疗机构的工作负担，尤其是减轻医生的压力。

在英格兰的东约克郡，当地社区的全科医生可以帮病人在健身中心预约课程。残疾人也可以在医生的建议下选择参加游泳和健身等活动。政府对这些课程设有补贴，20次一对一课程仅需33英镑（1英镑约合8.8元人民币）。兰贝斯区，医生针对抑郁、肥胖的病人，会开出“参加园艺社团或上烹饪课”的处方。伦敦市长也将“无药处方”的理念纳入“英国首都健康计划”中。

建立“社会处方网络”的联合主席博利对英国广播公司表示，社会处方计划——医生将患者转给非医疗服务系统的计划正在有序开展。这样的社会处方对许多群体有针对性，如心理疾病患者。在英格兰剑桥郡和康沃尔郡，慈善机构“艺术冥想会”每周都举办研讨会，由议会部分赞助，患者可以在这里进行素描和雕塑。研究人员发现，12周课程下来，大部分参与者都乐在其中并缓解了抑郁症状。

由于是社会处方，许多企业和机构也都有了和公立医疗机构合作的机会。苏格兰格拉斯哥喀里多尼亚大学的科学家们运用心理学和音响工程学的知识，为病人设计了“音乐处方”，帮助病人调节控制情绪。

在英格兰利物浦，当地一家社交处方公司的主营业务就是帮助全科医生组织患者参与课程，如四弦琴和探戈等。目前该公司依靠公立医疗机构、国家彩票和地方议会的出资运行。公司负责人马克·斯威夫特说，纳税人的钱花得不冤枉，因为社会处方每花1英镑，便可帮忙公共资金节省超过10英镑，这10英镑里主要都是患者的传统治疗支出。

接受过“无药处方”的病患认为，这样的做法对于治愈和防范心理疾病，了解这些病是如何影响他们的思想与行为，很有帮助。不少患者还把自己的感受写下来，然后分析、认识疾病，找出自己的消极情绪，想办法摆脱。

伴随社会处方的好处被广泛推广，公立医疗机构的医护人员可以有更多精力，去照顾入院问诊的重症病人。一项关于社会处方的调查显示，平均而言，与社会处方相关的全科医生接诊人数下降28％，急诊人数下降24％。